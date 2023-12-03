اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية في الخارج.. طوابير فى دبي.. زي فرعوني في فرنسا.. والمصريات يوزعن الحلوى أمام اللجان فى روما (صور)

توافد المصريزن فى الخارج على مقر اللجان الانتخابية للتصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 فى 121 دولة حول العالم من الساعة التاسعة حسب التوقيت المحلي لكل دولة وذلك لليوم الثالث على التوالى والأخير لتصويت المصريين فى الخارج.

وشهد عدد من اللجان فعاليات جديدة غير سابقها من اليومين السابقين، حيث ظهر المزمار والطبل البلدى كما ظهر الزى الفرعونى أمام اللجان فضلًا عن رفرفة الأعلام المصرية فى كل مكان والتجول بالسيارات بمحيط السفارات فى احتفاليات مبهجة خاصة أنها تتم فى تجمع عائلي يضم الأسرة بالكامل.

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تصويت المصريين فى دبى

نظم أبناء الجالية المصرية فى الامارات حفلة بالمزمار والطبل البلدي أمام مقر اللجنة الانتخابية فى دبى خلال الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 كما اصطفت الطوابير في الشوارع.

وتعالت أصوات أبناء الجالية المصرية بالنشيد الوطنى رافعين الأعلام وصور المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

المصريون فى توجو

وحرص عدد من المواطنين المصريين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر اللجنة الفرعية بدولة توجو ومقرها لومي عقب فتح باب التصويت على تمام التاسعة صباحًا.

الزى الفرعونى فى فرنسا

وشارك مواطن مصرى بزى فرعونى خلال التصويت على الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج فى فرنسا، وظهر يرتدي غطاء رأس وزى فرعونى يشبه ما كان يرتديه الفراعنة قديمًا ورفع علم مصر أمام مقر اللجنة الانتخابية

سيدات مصر والحلوة

وحرصت السيدات المصريات على المشاركة الفعالة فى عملية تصويت المصريين بالخارج من اليوم الأول لعملية الاقتراع وكانت للسيدات مشاركة مختلفة فى اليوم الأخير لعملية التصويت حيث جهزت سيدة مصرية علب حلوة وصوانى ووضعتها أمام اللجنة الانتخابية فى روما كنوع من الإحتفال بالعملية الإنتخابية وقامت بتوزيعها على المصريين هناك.

دول الخليج

وتظل دول الخليج تحتفظ بنصيب الأسد فى نسبة المشاركة والحضور خاصة بحالة الاحتفالية التى استطاعوا أن يفرضوها على دولة الإقامة وسط تنظيم مميز وممارسة الحق الدستورى فى إختيار رئيس الجمهورية بإسلوب راقى.

وانطلقت الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

تصويت المصريين في الخارج

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

شروط تصويت المصريين فى الخارج

ويكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق، ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

قانون الانتخابات الرئاسية

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.

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