الأحد 03 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الهلال الأحمر المصري: تسليم 43 طن مساعدات لنظيره الفلسطيني (فيديو)

الهلال الاحمر المصري,
الهلال الاحمر المصري, فيتو

صرح الهلال الأحمر المصري إنه تم استقبال ٤٠ شاحنة مساعدات غذائية وطبية لأهالي غزة مرسلة من الصين. 

وأضاف الهلال الأحمر المصري إنه حتي الان تم استقبال ٢٣٦ طائره مقدمة من ٣٣ دولة و٩ منظمات انسانية من جمعات انسانيه علي مستوي  العالم كما تم تسليم ٢٥٥٩ شاحنه مساعدات الي الهلال الاحمر الفلسطيني بما يعادل ٤٣ الف طن من المساعدات. 

الهلال الاحمر المصري 

وفي وقت سابق زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش، كما تفقدت مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري بالعريش. 

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القباج تزور مستشفى العريش 

جاء ذلك خلال زيادة القباج اليوم لمعبر رفح المصري ولمدينة العريش ومستشفى العريش العام مع الوفد المرافق لها من فريق الهلال الاحمر المصري. 

وحرصت القباج على لقاء متطوعي الهلال الأحمر المصري المتواجدين عبر معبر رفح البري، حيث يقومون بتعبئة وتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية، التي يتم توصيلها إلى المدنيين الأبرياء في قطاع غزة الذين يتعرضون لهجوم غاشم بشكل تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، مثمنة جهود المتطوعين وأنها محل تقدير واحترام من القيادة السياسية وجموع الشعب المصري وكذلك دول العالم والمنظمات الدولية.

وخلال الزيارة تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي والعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وصول قافلة المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري إلى معبر  رفح البري، بإجمالي 65 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية من المقرر دخولها إلى قطاع غزة، وذلك بحضور الوزير المفوض طارق النابلسي مسئول الأمانة الفنية بمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والمستشارة ميساء هدمي مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، ولفيف من الوزراء المفوضين مديري إدارات القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية.

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