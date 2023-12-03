لحظة إشعال متظاهرة النار في نفسها احتجاجا على موقف أمريكا من حرب غزة

احتجاجا على التواطؤ الأمريكي مع العدو المحتل، أقدمت متظاهرة تعارض الحرب على غزة، على إحراق نفسها أمام قنصلية إسرائيل في أتلانتا الأمريكية وفق تقارير صحفية.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية ودولية، أن المحتجة التي لم تُكشف هويتها في وضع خطير، في حين أصيب معها وبدرجة أقل، حارس أمن حاول التصدي لها ومنعها من إضرام النار في نفسها، ما تسبب له في حرق أجزاء من رجليه وفي يديه، في حين وضعت المتظاهرة في الإنعاش بعد إصابتها بحروق بلغت 100%.

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كانت تحمل علما فلسطينيا

من جانبه، قال رئيس شرطة المنطقة دارين شيرباوم، إن وضع الحارس لا يزال مجهولًا، ولكنه لا يبعث على القلق على عكس المحتجة، التي كانت تحمل علمًا فلسطينيًا معها.

وأكد المسؤول الأمني: "نشرنا تعزيزات أمنية حول مقرات ومباني المنظمات المسلمة واليهودية في المدينة" من باب الاحتياط.

وأضاف شيرباوم: "وصلت السيدة إلى القنصلية، في منتصف النهار بالتوقيت المحلي، رافعة علمًا فلسطينيًا، لفت به نفسها لاحقًا، قبل أن تضرم النار".

قصف مخيم البريج

وقبل ساعات، استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وجرح آخرون في قصف إسرائيلي مماثل استهدف منزلا في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مصادر صحفية بالقطاع، أن الشهداء التسعة هم من المنزل المجاور للمنزل المستهدف، وأن القاطنين في المنزل الذي طاله التدمير لا يزالون تحت الأنقاض.

وشهد شرق دير البلح وسط قطاع غزة، قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا طال العديد من منازل المواطنين، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

غارات إسرائيلية

وكان استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية، قبيل منتصف الليلة الماضية، استهدفت منازل المواطنين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.