الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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حوادث

تحرير 60 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تحرير 11954 مخالفة
تحرير 11954 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن  ضبط 60684 مخالفة مرورية متنوعة من بينها  11954 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 356 مخالفة السير بدون تراخيص، (136) مخالفة دراجات نارية،(1372) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (21) مخالفة موقف عشوائى،  (8) مخالفات شروط التراخيص.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإنضباط المرورى الادارة العامة للمرور استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية الحوادث علي الطرق التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة تجاوز السرعة المقررة

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