تحرير 60 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60684 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 11954 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 356 مخالفة السير بدون تراخيص، (136) مخالفة دراجات نارية،(1372) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (21) مخالفة موقف عشوائى، (8) مخالفات شروط التراخيص.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.