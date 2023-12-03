الأمن العام يضبط 97 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 58 ألف حكم قضائى
واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاته لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال24 ساعة عن ضبط (221) قضية مواد مخدرة بإجمالى (249) متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (107,533 كيلو جرام)و كمية من مخدر البانجو وزنت (299,150 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 16 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (13,899 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,350 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت ( 6,310 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,850 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت ( 990 جراما) وكمية من مخدر البودر وزنت (415 جراما) و(3191) قرصا مخدرا.
قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
ضبط (97 قطعة سلاح نارى بحوزة 60 متهم) و(160) قطعة سلاح أبيض وورشة لتصنيع الأسلحة النارية وتنفيذ (58256) حكما قضائيا متنوعا شملت (161) حكم جناية -(19057) حكم حبس جزئى - (3169) حكم حبس مستأنف - (27884) حكم غرامة- (7985) مخالفة.
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