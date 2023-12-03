الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

لعلاج جرحى فلسطين، محافظ شمال سيناء يستقبل قائد السفينة الطبية الفرنسية بميناء العريش

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

 استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، العميد بحري جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية "ديكسمود" التي ترسو في ميناء العريش البحري لعلاج الأشقاء الفلسطينيين، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد المحافظ على الدور المصري الذي تقوم به مختلف المؤسسات المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال استقبال المساعدات وإدخالها إلى القطاع.


 وأضاف المحافظ، أن هناك توجيهات الرئيس السيسي باستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية مهما بلغت التكاليف.

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 وأشار المحافظ إلى تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التي يتولى الوفد الفرنسي إنجازها في علاج الجرحي الفلسطينيين، مثمنا الدور الفرنسي في هذا الشأن.


 وقال العميد بحري جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية إن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريرا داخليا و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.

وأضاف قائد السفينة، أن السفينة استقبلت 17 جريحا فلسطينيا للعلاج، معلنًا عن اجراء 6 عمليات جراحية في المستشفى الطبي الفرنسي العائم في العريش، موجها الشكر لمصر وللمحافظة على ما تقدمه من أجل الفلسطينيين.

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