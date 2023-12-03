لعلاج جرحى فلسطين، محافظ شمال سيناء يستقبل قائد السفينة الطبية الفرنسية بميناء العريش
استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، العميد بحري جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية "ديكسمود" التي ترسو في ميناء العريش البحري لعلاج الأشقاء الفلسطينيين، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش.
وأكد المحافظ على الدور المصري الذي تقوم به مختلف المؤسسات المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال استقبال المساعدات وإدخالها إلى القطاع.
وأضاف المحافظ، أن هناك توجيهات الرئيس السيسي باستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية مهما بلغت التكاليف.
وأشار المحافظ إلى تقديم كل الدعم والتعاون لتنفيذ المهنة الإنسانية التي يتولى الوفد الفرنسي إنجازها في علاج الجرحي الفلسطينيين، مثمنا الدور الفرنسي في هذا الشأن.
وقال العميد بحري جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية إن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريرا داخليا و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.
وأضاف قائد السفينة، أن السفينة استقبلت 17 جريحا فلسطينيا للعلاج، معلنًا عن اجراء 6 عمليات جراحية في المستشفى الطبي الفرنسي العائم في العريش، موجها الشكر لمصر وللمحافظة على ما تقدمه من أجل الفلسطينيين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.