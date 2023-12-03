النجمة التي هوت.. مذيعة العربية رشا نبيل تثير الغضب.. تغازل الاحتلال وتتبنى وجهة النظر الإسرائيلية.. تهاجم المقاومة الفلسطينية.. والصحف العبرية تمتدحها

رشا نبيل، أثارت الإعلامية المصرية رشا نبيل، المذيعة بقناة العربية، حالة من الغضب الواسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوها بالمساندة لوجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي علي المقاومة الفلسطينية، مؤكدين ذلك من خلال الحديث الذي أجرته مع رئيس المكتب السياسي لحماس سابقًا، خالد مشعل، واتهمت المقاومة بأنها السبب فيما يحدث في غزة بعد عملية طوفان الأقصى، ما جعلها موضع إشادة من الجانب الإسرائيلي.

رشا نبيل تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية

تبني رشا نبيل لوجهة النظر الإسرائيلية، وترديدها لأقوال الاحتلال الإسرائيلي أثار غضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عندما وجهت رشا نبيل سؤالا لخالد مشعل تسأله "عما إذا كان ينبغي عليه الاعتذار عن قتل المدنيين الإسرائيليين"؟

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رشا نبيل المذيعة المثيرة للجدل، فيتو



وأرادت رشا نبيل، التي لمع اسمها محليًا، قبل أن تنضم لقناة العربية، في حوارها مع خالد مشعل انتزاع اعتراف منه بأن ما قامت به المقاومة في عملية طوفان الأقصى هو بمثابة إعلان حرب فقالت: "عملية كهذه كانت بمثابة إعلان حرب، والبعض يقول كيف كانت حساباتكم لردود الأفعال الإسرائيلية؟ نحن نشاهد ما يحدث في غزة من مأساة إنسانية كبيرة، ولم يتم استشارة السلطة أو الفصائل الفلسطينية، وأنتم من اتخذتم القرار وحدكم في غزة".

وقامت بمبادرته أيضًا قائلة: "إن ما شهده العالم على شاشات التلفاز في يوم 7 أكتوبر الماضي كان انتهاكًا من حركة حماس ضد المدنيين الإسرائيليين، حتى أن الحركة أصبحت تقارن في الخارج بـ داعش".

مذيعة العربية تدافع عن الاحتلال الإسرائيلية

وعادت المذيعة المصرية -التي تنقلت في وقت سابق بين التليفزيون المصري وعدة فضائيات من بينها: “دريم”- لتبني وجهة النظر الإسرائيلية مجددًا فقالت: "كيف تطالب الغرب أن يناصر القضية الفلسطينية وما يتصدر المشهد الآن هي الممارسات التي ارتكبتها حماس تجاه المدنيين الإسرائيليين، وهناك تعاطف كبير مع إسرائيل من هذه المشاهد"!!

ترديد رشا نبيل لما يقوله الاحتلال الإسرائيلي دفع العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بالإطراء على حديثها حول المقاومة الفلسطينية، فصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، انتقدت في مقالٍ لها تغطية الإعلام العربي لعملية 7 أكتوبر، ولكنها قالت إن الاستثناء الوحيد كان قناة العربية السعودية وبالتحديد الصحفية رشا نبيل "التي نظرت إلى القضية من المنظور الإسرائيلي".

الصحف الإسرائيلية تمتدح رشا نبيل

وامتدحت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" الإعلامية رشا نبيل في حديثها مع خالد مشعل، فقالت: "رشا نبيل سألت مشعل عما إذا كان بإمكانه الاستمرار في إدعاء "مقاومة" إسرائيل بينما كان العالم يشاهد "انتهاكات" من حركة حماس ضد المدنيين الإسرائيليين في البلدات بجنوب إسرائيل، وأشارت إلى أن صورة الحركة أصبحت تقرن بداعش في الخارج."، كما أكدت الصحيفة الإسرائيلية على أن رشا نبيل سألت مشعل "عما إذا كان يمكنه الاعتذار عن مقتل مدنيين في الهجمات".

هأرتس تمتدح رشا نبيل، فيتو

ترى رشا نبيل أن حديثها مع خالد مشتعل تم اجتزاؤه من سياقه، وأنها تعاملت بنفس المنطق مع المضيف الإسرائيلي، وكتبت تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" وقالت: "وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون. صدق الله العظيم"

رشا نبيل واستفزاز عضو الكنيست الإسرائيلي

غير أن موقفها مع مشعل لم يكن الوحيد في ترديدها لوجهة النظر التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي ودفاعها عنها، ففي يوم 26 نوفمبر الماضي، وأثناء الهدنة، استضافت رشا نبيل منصور عباس، عضو الكنيست الإسرائيلي، ليرد على ما وصفته باتهامات العمالة والخيانة والصهيونية التي يمكن أن تلاحقه في حديثه عن تخوين حماس وفتح، ليجيب منصور بأن ذلك ما يقوم به المجتمع العربي الفلسطيني من تخوين بعضهم لبعض فتح تخون حماس وحماس تكفر فتح.

بماذا يرد منصور عباس علي اتهامه بالخيانة والعمالة والصهيونية ؟ pic.twitter.com/QlE0a7tdIh — Rasha Nabil (@RashaNabil) November 26, 2023

فبادرت رشا بالرد قائلة: "يقولون أن هذا ليس وقت ويجب أن نركز في المعركة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وهي وفقًا لكل التقديرات عملية موحشة للغاية، هل تعتقد أن هذا الخطاب يتسق مع ما يجب أن يتم فعله؟"، ليرد عليها منصور عباس "لا أعتقد أن المطلوب عدم الهروب من الأسئلة الصعبة لمواجهة الأمر"، مشيرًا لأهمية طرح أسئلة الشقاق بين حماس وفتح في هذا الوقت.

حديث رشا نبيل وخالد مشعل يغضب النشطاء

وأثار وصف رشا نبيل للمقاومة بالإرهابية واستخدامها مفردات الاحتلال الإسرائيلي بوصف المقاومة بـ"داعش"، أثار جدلًا وغضبًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

رشا نبيل تدافع عن إسرائيل، فيتو

فعلق وائل وهبة قائلًا: "المذيعة رشا نبيل تعمل في قناة العربية استضافت خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس سابقًا، الغريب أنها وجّهت له أسئلة في شكل اتهامات ومُفادها أن حركة حماس إرهابية لأنها من قامت بالعدوان أولًا، وأنّ ماحدث في طوفان الأقصى كان غير مدروس... يا أخت رشا، لما حد ييجي يغتصب بيتك ويسيبلك حجرة نومك ويضع لك قوانين رادعة حتي في الحجرة هل ذلك عادي... لماذا يتم ترديد مقولات الاحتلال.. تعيش كل الحركات المقاومة للعدوان الغاشم على كل اخواتنا في كل مكان القضية قضية أمة...".

وقال أبو الوليد: " انظري إلى التاريخ، الجغرافيا الفلسطينية تلفظ الغزاة، ولا تلفظ أهلها جاء التتار، جاء الصليبيون، جاء المستعمر الحديث، كلهم خرجوا وانتهوا، ونحن الذين بقينا على أرضنا هذا تاريخ هذا قانون. إسرائيل كما لُفِظ مَن سبقها من الغزاة ستُلفَظ وستخرج من أرضنا ".

الاحتلال الإسرائيلي يمتدح رشا نبيل

أما مصعب علي فقال: "للأسف.. يكفي رشا نبيل أن الاحتلال الإسرائيلي وصفها بالمهنية والاستثناء.. أمر مشين"

وعلق عبد السلام فقال: " صحيفة هآرتس في مقالٍ لها انتقدت تغطية الإعلام العربي لعملية 7 أكتوبر، ولكنها قالت أن الاستثناء الوحيد كان قناة العربية السعودية وبالتحديد الصحفية رشا نبيل "التي نظرت إلى القضية من المنظور الإسرائيلي".. لماذا تبنت منطق الاحتلال المغلوط"

رشا نبيل تصف المقاومة بداعش، فيتو



أما كيما مفتاح فقالت: " صحيفة هآرتس العبرية: قناة العربية كانت تتوافق من الرواية الإعلامية الإسرائيلية، حيث صورت طوفان الأقصى بأنها عملية إرهابية، كما قامت مذيعة القناة رشا نبيل بطرح أسئلة جريئة لخالد مشعل في محاولة لإحراجه."

مذيعة العربية تصف حماس بداعش

ورد محمد حسين القصاص فقال: "رشا نبيل مذيعة على قناة العربية تنصر إسرائيل على غزة وتمدح إسرائيل وتذم المقاومة وتصفها بالدواعش..."

رشا نبيل تطالب المقاومة بالاعتذار للإسرائيليين، فيتو



وعلق معتز منصور فقال: "رشا نبيل مذيعة قناة العربية السعودية هي إعلامية ومذيعة مصرية درست العلوم السياسية في جامعة القاهرة وقدمت العديد من البرامج على قناة دريم وقناة العربية. تردد ما يقوله إعلام اسرائيل... أنه جزء من المشروع الاسرائيلي فعن اي مهنية يتحدث البعض انهم ادوات لمشروع الاحتلال".

رشا نبيل تطالب لاعب مصري بمصافحة لاعب إسرائيلي

لم يكن حديث رشا نبيل المستفز للمصريين هو الأول، ففي عام 2016، عندما واجه اللاعب المصري إسلام الشهابي للاعب إسرائيلي يدعى أور ساسون، في نهاية المباراة التي جمعت بينهما ضمن بطولة أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل، ورفضه مصافحته، قالت رشا: "الشهابي أخطأ، ولكنه ربما قد دخل إلى المباراة في مستوى انفعالات غير طبيعية بسبب تردده في المشاركة".

رشا نبيل تغضب نشطاء مواقع التواصل، فيتو



كما علقت رشا نبيل في برنامجها "كلام تاني"، الذي كان يذاع على قناة دريم، فقالت: "الإطار العام الذي حكم هذه المباراة، مباراة الشهابي واللاعب الإسرائيلي، دخل في مسألة التطبيع مع إسرائيل، وأضافت أن الخطأ يجب معالجته، وأن يتم التعامل من خلال معايير واحدة."



لكنها عادت وقالت: "الشهابي لم يتصرف خارج الثقافة المصرية عندما رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي، والمقابلات الرسمية بين أي مسئول مع السفير الإسرائيلي، تتم بشكل شبه سري بعيدًا عن وسائل الإعلام حتى لا يتعرضوا للمهاجمة"، وحثت الشهابي على الالتزام بضوابط المشاركة في مثل هذه البطولات، وأن هذه الثقافة تحتاج إلى تغيير.