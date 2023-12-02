داليا زيادة تستفز المصريين مجددًا وتردد مزاعم الاحتلال، والنشطاء: كم دفعت لك إسرائيل؟

داليا زيادة، عادت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المتهمة بالتجسس لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، لاستفزاز المصريين مرة أخرى، بتغريدة جديدة تتبنى فيها مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بوصفها للمقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب"، بعد إطلاقهم سراح اثنين من الأشقاء الإسرائيليين، المنتمين لعرب 48، في عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

داليا زيادة تستفز المصريين مجددًا

إصرار داليا زيادة على ترديد وتكرار ما ينشره المتطرفون في الكيان، استفز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين والعرب، ووصفوها بأنها تقف في خندق واحد مع معسكر الاحتلال الإسرائيلي والمدافعين عنه.

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داليا زيادة تقابل مسئولة إسرائيلية في الإمارات، فيتو



قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة في تغريدتها، التي استفزت بها مشاعر المصريين والعرب: "هذه حقيقة ستصدم الكثير من العرب المتعاطفين مع حماس: تم اختطاف هؤلاء الأشقاء المسلمين من قبل حماس "الإرهابيين" في 7 أكتوبر. وأصرت قوات إسرائيل على إطلاق سراحهم خلال فترة الهدنة الإنسانية."

داليا زيادة تكرر مزاعم الاحتلال ا لإسرائيلي

الغريب أن تغريدة داليا زيادة المستفزة جاءت بعد مزاعم الدبلوماسي بخارجية الاحتلال الإسرائيلي ديفيد عنتابي، الذي زعم أن حماس، التي وصفها بالإرهابية، لاختطافها عائشة وبلال، المراهقان الإسرائيليان المسلمان، وتم إطلاق سراحهما الليلة للم شملهما مع عائلاتهما بواسطة الاحتلال الإسرائيلي!، مدعيًا عدم عنصرية إسرائيل لهذا السبب.

نفس تغريدة داليا زيادة نشرها الصحفي الإسرائيلي يوسف حداد، قبل داليا بساعات، زاعمًا أن إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأنها أطلقت سراح ستة إرهابيين من أجل إعادة عائشة وبلال إلى إسرائيل، وهما مواطنين إسرائيليين، مدعيًا أن الحرب الإسرائيلية الغاشمة على حركة المقاومة حماس، وليست بين العرب، وذلك يتناقض مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

داليا زيادة تكرر منشورات الذباب الإلكتروني الإسرائيلي

وأثارت تغريدة داليا زيادة استفزاز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين والعرب، فعلق أحمد سرحان قائلًا: "أنت لا تحترمين المصريين أو العرب، ولست داعية للسلام، وأنت تقفين إلى جانب الاحتلال الإرهابي، وسيكون إرثك مخزيًا"

داليا زيادة مع رفائيل الملاح، فيتو



وقال عماد فتحي: "نفس منشورات الذباب الالكتروني التابع لـ الموساد الاسرائيلي شوفت المنشور ده عند إيدي كوهين وافيخاي وشوية الذباب الإلكتروني أصبحت منهم.. أنها تخون الوطن والدين.. داليا زيادة عميلة الموساد حاليًا"

وعلقت أرزو صومالي "أنت تخوني الفلسطينيين والعرب يا داليا. كم دفعت لك إسرائيل من الأموال"

أما جويا ينجلر فقالت: "أنت لست طبيعية يا داليا وقوفك ضد المقاومة الفلسطينية وتأييدك للاحتلال الإسرائيلي"

داليا زيادة ومحاكمتها عند عودتها لمصر

وعلق خميس الشوكيلي فقال: "أعتقد أنها باعت برخيص جدًا، وسوف يلقي بها الاحتلال بعيدًا بمجرد الانتهاء منها."

أما دليلة سليمان فردت قائلة: "نعلم جميعًا أنك لا تهتمين بهؤلاء الأشخاص، الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، ولا تهتمين بالإنسانية، كل ما يهمك هو الحصول على أموال مقابل تبني رواياتهم ونشر أكاذيبهم. وذلك كان واضحًا في صورك مع رافي الملاح"

ووصفت أحلام جرينيوك مزاعم داليا قائلة: "دعاية سخيفة"

داليا زيادة في مؤتمر المنتدي العالمي للدفاع عن اليهود، فيتو



وعلق أحمد الكاشلان قائلًا: "ابن تيمية قال "إذا وجدتموني في صفوف التتار وفوق رأسي مصحف فاقتلوني"

وقال راجي عفو الله: "امتى هنسمع خبر حصولك على الجنسية الإسرائيلية؟"

وردت إيمان عبد اللطيف قائلة: "داليا زيادة... اللى لو رجعت مصر هتتحاكمي خليكى هربانة عند الاحتلال.. الطيور على أشكالها تقع..."