السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد كبير واحتجاز جثته لدى المقاومة في قطاع غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

الهجوم البري على غزة، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم السبت، بمقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وجثته محتجزة لدى حماس.


جيش الاحتلال يعترف بمقتل قائد كبير في عملية طوفان الأقصى 

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادرعنها اليوم السبت، أنها تمكنت من تدمير دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين واستهدفت جنودا أثناء تواجدهم في منزل بشمال قطاع غزة.  

 

وكشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، عن إصابة 6 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك مع كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – في قطاع غزة أحدهم في حالة حرجة.

 

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مقر قيادة الفرقة 91 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة برانيت وموقع الراهب، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

 

ومن جانبه ذكر حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم السبت: "استهدفنا أيضًا بالأسلحة المناسبة موقع رويسات العلم وحققنا إصابات مباشرة".     

 

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إطلاق قذائف صاروخية من لبنان

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق  قذائف صاروخية من لبنان وسقوطها في منطقة مفتوحة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال ردت على مصدر النيران.

 

وأكد بيان حزب الله الصادر، اليوم، أنه استهدف بصواريخ الكاتيوشا "الجراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت بلدة حولا، مشيرًا إلى أن استهدافه حقق إصابات مباشرة. ‏

 

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله نفذ 5 استهدافات أمس الجمعة مع انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام وتجدد القتال في غزة.

 

وشملت الاستهدافات، تجمعا للجنود في محيط موقع المرج، ثكنة هونين (راميم)، موقع المرج، تجمعًا للجنود في محيط موقع جبل العلام، نقاط انتشار للجنود في محيط موقع راميا.

 

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة مصرية وقطرية، صباح أمس الجمعة، دون إعلان تمديدها.

 

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

 

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

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تدمير دبابة واستهداف جنود، كتائب القسام تشن هجوما واسعا على جيش الاحتلال

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إصابة 6 من جنود الاحتلال في اشتباكات مع كتائب القسام بقطاع غزة

 

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الهجوم البري على غزة غزة حماس عملية طوفان الأقصى جيش الاحتلال كتائب القسام حزب الله اللبناني

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تدمير دبابة واستهداف جنود، كتائب القسام تشن هجوما واسعا على جيش الاحتلال

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