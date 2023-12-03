الأوقاف: افتتاح 11405مساجد بتكلفة 15.5 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى افتتحت وزارة الأوقاف أكثر من (1150) مسجدًا، خلال العام الحالي 2023م، حيث تم افتتاح (1100) مسجد حتى يوم الجمعة 1/ 12/ 2023م، منها (863) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(237) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وجار افتتاح (15) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 8/ 12/ 2023 م.

عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية

كما سيتم افتتاح أكثر من (35) مسجدًا قبل نهاية 31/ 12/ 2023م، كما تم فرش أكثر من 2000 مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، وحصل 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، وقد وصل إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (11405) مسجد؛ بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 مليون جنيه.

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افتتاح 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا الجمعة القادمة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف أنه من المقرر أن يتم بإذن الله تعالى افتتاح 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 12 / 2023م، ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 383 ) مسجدًا منها ( 296 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد (11405) مسجد، بتكلفة تقدر بنحو ( 15 ) مليارًا و( 504 ) مليون جنيه.



مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا



مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح

3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط

4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط

5. مسجد الغني – الدوير - صدفا



مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى

7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور

8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور



مديرية أوقاف أسوان

9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو

10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق

11. مسجد السيل الجديد – حي شرق



مديرية أوقاف المنيا

12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة

مديرية أوقاف الإسكندرية

13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك



مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل

مديرية أوقاف الفيوم

15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس

