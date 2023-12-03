الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 32 قطعة سلاح ناري و10 قضايا مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط

أسلحة نارية، فيتو
أسلحة نارية، فيتو

شنّ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 


مديرية أمن أسيوط

تم ضبط  32  قضية سلاح نارى  ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش- 21 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (32 متهم لـ 25 منهم معلومات جنائية")، وضبط  (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش) بحوزة (7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ (252) حكم قضائى متنوع.

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وفى مديرية أمن أسوان  تم ضبط  (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – 4 كيلو جرام من مخدر الشابو).. بحوزة (7 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية)، وضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات)، وتنفيذ  (671) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لهم معلومات جنائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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