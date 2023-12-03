وزير السياحة: سقارة من أهم مواقع اليونسكو

أعرب أحمد عيسي وزير السياحة والآثار عن سعادته بإعادة افتتاح متحف إيمحتب والذى يسرد قصة أول البنائين الكبار في تاريخ مصر، وهي قصة المصري القديم الذي شكل من الحجارة فن العمارة لافتا أن المصري محب للبناء.

وقال وزير السياحة والآثار، خلال افتتاح متحف إيمحتب بسقارة، أن الوزارة تعمل علي تحسين التجربة السياحية للزائرين وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

ووصف وزير السياحة والآثار سقارة من أهم مواقع اليونسكو حيث يحرص السائح على زيارتها، لافتا أن المجلس الأعلى للآثار يمر بمرحلة جديدة من الاستدامة المالية وهي أحد أهم عناصر النجاح، حيث تحول لتمويل ثلثين إنفاقه ليصل إلى صفر الاعتماد على الموازنة العامة للدولة إلى صفر.

وافتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، أعمال تطوير متحف إيمحتب بسقارة والذي يعد أهم متاحف المواقع الأثرية بمصر، وجاء إنشاؤه تخليدا وتكريما لذكرى المهندس المعماري المصري إيمحتب منفذ المجموعة الهرمية للملك زوسر والذي يعد أول من أقام بناءً هرميًا، وأول من استخدم الحجر في تنفيذ أبنية ضخمة.

وبدأت فكرة بناء متحف إيمتحب بسقارة عام 1997، حيث جاءت فكرة إنشائه لتخليد وتكريم ذكرى المهندس والمعماري المصري.

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افتتاح متحف إيمحتب بمنطقة آثار سقارة

وافتتح المتحف رسميًا في 20 أبريل عام 2006، ثم تم إغلاقه مرة أخرى في 15 مارس 2022م، للتطوير ورفع كفاءة المتحف والخدمات المقدمة به.

وصُمم المتحف منذ افتتاحه ليضم ستة قاعات تحتوي على ما يقرب من 300 قطعة أثرية نادرة استخرجت من موقع سقارة الأثري، ومن أبرز قاعات المتحف قاعة المكتبة لما تحتويه من مجموعة متنوعة من الكتب والدوريات العلمية، بالإضافة إلى كتابات بخط اليد خاصة بعمل المهندس الفرنسي وعالم المصريات والخبير الأول في تقنيات وأساليب بناء الهرم "جان فيليب لوير"، الذي كرس حياته لترميم مجموعة الملك زوسر الهرمية لمدة ٧٥ عامًا بمنطقة آثار سقارة، كما تضم المكتبة أيضًا بعض مقتنياته الخاصة به مثل بوصلة وكاميرا وبعض الصور.

أعمال ترميم وتطوير متحف إيمحتب بسقارة

وتضمن مشروع التطوير استبدال الأرضيات الحجرية التالفة ورفع كفاءة وتعلية الأسوار المحيطة، وتطوير ورفع كفاءة شبكات الري بمنطقة مسار الزيارة، ورفع كفاءة دورات المياه وتطوير مسارات الزيارة، فضلا عن أعمال التشطيبات النهائية لقاعات العرض المتحفي، كما تم الانتهاء من أعمال الإضاءة التخصصية البانورامية للموقع العام والقطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وأعمال التأمين والمراقبة التليفزيونية وتشطيبات واجهات المتحف وأعمال رفع كفاءة وحدات التكييف المركزي.

كما تم تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين عن طريق تزويد المتحف بعدد من اللوحات الإرشادية والتعريفية وشاشات عرض تفاعلية يتم من خلالها عرض مادة فيلمية عن بعض الاكتشافات الأثرية بموقع جبانة سقارة، بالإضافة إلى توفير كل سبل الإتاحة بالمتحف لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم حيث تم عمل دورات مياه ومسارات زيارة خاصة بهم، كما تم تزويد الموقع بالكافتيريات والبازارات، الأمر الذي من شأنه العمل على تحسين تجربة الزائرين بما يتناسب مع أهمية المتحف والموقع الأثري ككل.

أهم القطع الأثرية المعروضة بمتحف إيمحتب سقارة

ويعرض المتحف مجموعة من أدوات الجراحة، وكذلك التماثيل البرونزية للمعبودات المصرية، ونماذج العناصر المعمارية بمجموعة هرم زوسر، وأهم مقتنيات ملوك الأسرة الخامسة والسادسة من أبرزها مومياء الملك "مري إن رع" أحد ملوك الأسرة السادسة والتي تعتبر أقدم مومياء ملكية، بالإضافة إلى عدد من الأواني المختلفة الأشكال والأحجام التي اكتشفت داخل هرم الملك زوسر وبعض ملوك الأسرة الثانية، وأهم منحوتات النماذج الخشبية والحجرية لكبار الموظفين.

كما يوجد بالمتحف مكتبة المهندس وعالم الآثار الفرنسي الراحل "جان فيليب لوير"، الذي عمل لمدة 75 عاما في سقارة للكشف عن المجموعة الهرمية للملك زوسر، وقاعة للتهيئة المرئية التي تعرض مواد فيلمية عن أهمية سقارة الأثرية.

كما يعرض المتحف العديد من القطع الأثرية وأبرزها تمثال إيمحتب، ويظهر المهندس إيمحتب جالسًا على كرسي وممسكًا ببردية كرمز للمعرفة، ونقش على قاعدة التمثال اسم إيمحتب والذي يعني "القادم في سلام"، وعثر على هذا التمثال ضمن مجموعة من تماثيل المعبودات البرونزية بالقرب من مقبرة الطبيب "قار" بسقارة.

كما يعرض المتحف قاعدة تمثال للملك زوسر، وتتميز هذه القطعة الأثرية النادرة التي عُثر عليها بمجموعة زوسر الهرمية بسقارة، بكونها تحتوي على بعض ألقاب المهندس إيمحتب منها حامل الختم الملكي في مصر السفلى منها الوزير والأول لدى الملك، وفيها أقدام الملك زوسر تطأ على الأقواس التسعة رمز أعداء مصر.