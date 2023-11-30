مصرع طالب دهسا أسفل عجلات القطار بمزلقان الواسطى في بني سويف

لقى طالب مصرعه دهسا تحت عجلات القطار بمزلقان مركز ومدينة الواسطى ببنى سويف، اليوم الخميس، أثناء محاولة عبوره مزلقان محطة السكة الحديد، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم شاب بقطار بمزلقان مركز ومدينة الواسطى ببنى سويف، أسفر عن مصرعه في الحال، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، جثة شاب صغير يدعى " عمر خليفه " 15 سنة، طالب، مقيم بقرية أبويط إحدى القرى التابعة لمركز الواسطى، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



مصرع وإصابة 8 عمال ببني سويف

وفي سياق اخر، لقي عامل مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بمدخل مدينة ناصر شمال بني سويف، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بمدخل مدينة ناصر بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لشخص ويدعي محمد علي محمود 33 سنة، عامل وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون وهم سليمان عبيد حامد 25 سنة، عامل مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد شعبان سيد 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد السلام سيد حافظ 31 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعمر سيد عبد السلام 31 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشعبان رجب 25 سنة. مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة، وجوده سيد عبد الحميد 28 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد جمال محمد رفض النقل وتم أخذ إقرار عليه.

وجرى نقل المصابين إلي مستشفي بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازم.