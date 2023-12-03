الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الموز في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأحد

 وسجل سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 7.5 جنيه، يوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

Advertisements

أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد، بلغ سعر بلح زغلول من 19 إلى 21 جنيهًا، بلح رملي من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 14 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 35 إلى 45 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر كاكا من 12 إلى 22 جنيهًا، سعر تين برشومي من  8 إلى 12 جنيهًا، سعر رمان من 12 إلى 22 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر فراولة من 12 إلى 18 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 25 إلى 31 جنيهًا،  الجوافة من 5 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأحد، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 21 إلى 25 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا،  دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، سعر باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

txt

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 3-12-2023 في الدقهلية

txt

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 3-12-2023 بقنا

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الفاكهة اسعار الفاكهة اليوم اسعار البرتقال أسعار العنب البرتقال البلدي سعر البرتقال سعر الفاكهة سعر الموز سعر خوخ سعر مانجو سوق العبور اليوم سوق العبور

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم والبصل يسجلان ارتفاعًا جديدًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض سعر البلطي في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الليمون يواصل الانخفاض في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع 11 نوعًا من السمك في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر 11 نوعًا من الخضار في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس ترتفع لـ 11 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار يرتفع لسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

النجمة التي هوت.. مذيعة العربية رشا نبيل تثير الغضب.. تغازل الاحتلال وتتبنى وجهة النظر الإسرائيلية.. تهاجم المقاومة الفلسطينية.. والصحف العبرية تمتدحها

مشاهدة لقاء ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

علاء مبارك يحذر الاحتلال من المقاومة الفلسطينية: إسرائيل ستواجه أجيالًا أشد عنفًا

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء وانخفاض الكتكوت بالأسواق

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار جديد مستوحى من الأخطبوط

على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، ثورة أكبر بركان في أوروبا

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

المزيد
الجريدة الرسمية