أسعار الفاكهة اليوم، 10 جنيهات أقل سعر لكيلو الفراولة في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم السبت

وسجل سعر البرتقال البلدي من 4 إلى 6 جنيهات، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 5.5 إلى 7.5 جنيه، يوسفي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت، بلغ سعر بلح زغلول من 19 إلى 21 جنيهًا، بلح رملي من 12 إلى 15 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا، سعر سماني من 12 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح سعر كاكا من 14 إلى 22 جنيهًا، سعر تين برشومي من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر رمان من 12 إلى 20 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر فراولة من 10 إلى 20 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 25 إلى 33 جنيهًا، الجوافة من 7 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم السبت

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم السبت، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم السبت

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، أبوفروة نحو 40 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش من 23 إلى 27 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، سعر باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم السبت

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.