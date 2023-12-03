في يومهم العالمي، جهود وزارة التربية والتعليم لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المدارس

يحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، حيث تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992.

اليوم العالمي لذوي الهمم

وتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم وتضعهم على رأس قائمة الأولويات على كافة الأصعدة، حيث تسعى الوزارة دائمًا لإتاحة التعليم وتنفيذ استراتيجية الدمج لذوي الهمم بمختلف مدارس التعليم العام، وذلك بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم.

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ذوو الاحتياجات الخاصة

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم أنها تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة داخل المركز يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.

ذوو الهمم فى المدارس الحكومية

وأوضحت الوزارة إلى أنه تم دمج 114157 من ذوي الهمم فى المدارس الحكومية، وأولت عناية خاصة لطلاب التربية الخاصة والذى وصل عددهم لقرابة 46069 طالبا، وقامت بإنشاء 14 فصلًا لمتعددي الإعاقة واهتمت بتدريب المعلمين لأبنائنا بالتربية الخاصة، والذي بلغ عددهم 9762 معلمًا.

لوحات استرشادية بالإشارات بالمدارس الحكومية

كما اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حزمة من القرارات لتقديم الدعم الكامل للطلاب من ذوى الهمم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم بالمدارس الحكومية، حيث قررت الوزارة بنشر لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة وتعميمها على جميع مدارس الجمهورية ودمجها في كتب القيم واحترام الآخر وذلك في إطار المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف"؛ حيث تستهدف هذه الخطوة رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، كما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب ذوي الهمم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم.

دعم مدارس التربية الخاصة والدمج

كما دعمت وزارة التربية والتعليم مدارس التربية الخاصة والدمج بأجهزة تكنولوجية مساندة؛ لصقل مهارتهم وقدراتهم، وإظهار إبداعاتهم، وتوفير نسخة من مناهج منظومة التعليم الجديد (2.0) للطلاب من ذوي الهمم وتوظيف محتوى إلكتروني يتناسب مع ذوي الإعاقات المختلفة.

تعديل الورقة الامتحانية لطلاب ذوي الهمم بالثانوية العامة

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم قرار وزاري خاص بتقييم الطلاب ذوي الهمم في امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث تم تعديل الورقة الامتحانية لتشتمل على أسئلة موضوعية ( اختيار من متعدد) بنسبة ١٠٠٪؜ لطلاب الإعاقة الذهنية، وباقى الإعاقات تتضمن 85% أسئلة موضوعية و15%أسئلة مقالية.

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