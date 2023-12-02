قرار عاجل من التعليم لمعلمي هذه المواد بالصف السادس الابتدائي

وجهت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا لجميع المديريات التعليمية بشأن معلمي مواد الرياضيات والعلوم للصف السادس الإبتدائي.

معلمو الصف السادس الابتدائي

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار استكمال تنفيذ خطة التنمية المهنية لمعلمى الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 بالتعاون مع مؤسسة ديسكفرى اديوكيشن لتدريب معلمى جمهورية مصر العربية على النظام التعليمي الجديد لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن وفق خطط التنمية المستدامة، تقرر عقد التدريبات لمعلمى مادتي العلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائي عبر البث المباشر على المنصة الالكترونية للتدريبات المهنية.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم البدء في التدريب بداية من غدا الأحد الموافق 3 ديسمبر إلى يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على أن تكون مدة التدريب يومين لكل فئة مستهدفة.

واشارت إلى أن المحافظات التي يتم تدريبها يومى الأحد والإثنين تشمل القاهرة بنى سويف الشرقية الفيوم - دمياط شمال سيناء وبورسعيد - السويس - الاسماعيلية - قنا – البحر الأحمر المنيا - سوهاج – البحيرة، أما تدريبات الثلاثاء والأربعاء تشمل محافظات الجيزة ـ الغربية - القليوبية - أسوان - الأقصر - جنوب سيناء - الإسكندرية - الدقهلية - المنوفية ـ الوادى الجديد ـ مرسى مطروح - كفر الشيخ – أسيوط.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.