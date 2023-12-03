الأحد 03 ديسمبر 2023
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سياسة

سؤال برلمانى لوزير الصحة بشأن توفير مأكل مناسب ورعاية للأطفال مصابى التمثيل الغذائى

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أعلنت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن أنها ستتقدم بسؤال برلمانى لرئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن توفير مأكل مناسب ورعاية وعلاج  للأطفال مصابى التمثيل الغذائى، بجميع المحافظات أو قطاع شرق وجنوب وسط القاهرة

النائبة قالت في تصريحات لها اليوم إن هناك أطفالا لا يملك أهلهم ثمن الطعام أو حتي الماء لأن كثيرت منهم لا يشربون الماء الطبيعي الذى نشربه، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء الأطفال معرضون للأمراض، نظرا لضعف مناعتهم، كما أن علاجهم ليس بالعلاج العادي لجميع الأطفال، وبالتالى فلابد من توفير وحدات رعاية خاصة لمثل هؤلاء الأطفال.
 

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وطالبت متى، رئيس الوزراء ووزير الصحة  بصفتيهما بضرورة تقديم الدعم لأسر الأطفال مصابى التمثيل الغذائى، لشراء المنتجات قليلة البروتين المخصصة لحماية الأطفال مصابى التمثيل الغذائى pku""  والتى تحتاج إلى تكلفة عالية على مدار الشهر لكى يعيش الطفل بصورة طبيعية ويشارك أسرته وزملاءه فى المدرسة بتناول الطعام المخصص له وتقلل من احساسه الدائم بالجوع، نظرا لأنه ممنوع من الطعام العادى إلا بعض الوحدات القليلة من بعض الأصناف المتكررة والتى لا تكفى لإحساسه بالشبع.
 

توفير شيف فى كل محافظة

 

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ضرورة توفير شيف فى كل محافظة يتواجد فيها عدد من الأطفال المصابين بالتمثيل الغذائى، وذلك لتصنيع مخبوزات من الدقيق الخاص بالأطفال المصابين بالتمثيل الغذائى بسعر مدعم وبطريقة آمنة وطعم وشكل مقبول للأطفال متوافر فى مستشفى أبو الريش، وهناك أيضا نوع من الدقيق متوافر فى مصر الجديدة ولكن سعره مرتفع جدا.
 

حصص بدائل الألبان

 

وأشارت إلى أننا فى حاجة إلى زيادة صرف حصص بدائل الألبان لكى تغطى احتياج الطفل على مدار الشهر، وذلك لبعض الأطفال على حسب عمرهم واحتياجاتهم، هذا بالإضافة إلى توفير خدمة النقل بدون أجر أو بأجر مخفض للأطفال المصابين بالتمثيل الغذائى فى المحافظات، وذلك للذهاب إلى القاهرة والعودة للمتابعة وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة بشكل دورى.
 

مصابو التمثيل الغذائى فى مصر

 

كما أوضحت أن هناك تحاليل غير متوفرة للأطفال مصابى التمثيل الغذائى فى مصر، ولكن هناك بعض التحاليل متوفرة لهم فى ألمانيا، وبالتالى لايقومون بإجرائها  خاصة وأنهم من المصابين بالأمراض الوراثية.
 

تصنيف أصحاب الهمم

 

وتابعت: هناك من يستخدم المياه العادية من الأطفال مصابى التمثيل الغذائى ومنهم من لا يستخدمها، ولكنهم يقومون بشراء المياه بسعر 90 جنيها ويشربونها، ولكنهم لا يأكلون معظم الطعام مثل البطاطا والبطاطس والخضار واللحوم والدواجن والألبان والزبادى والخبز والبقسماط، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الصحة بضرورة تصنيفهم ضمن أصحاب الهمم، خاصة أن أسرهم بسطاء لا يستطيعون علاجهم.
 

الأطفال مصابى التمثيل الغذائى

 

وطالبت رئيس الوزراء ووزير الصحة بضرورة توفير ما يساعد الأطفال مصابى التمثيل الغذائى من كارت الخدمات وأيضا معاش المعاق ويصبح لهم حقوق في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لكى يعينهم على توفير الألبان والأكل، خاصة وأن هناك بعض الأسر تقوم بالهرب من أطفالهم مصابى التمثيل الغذائى لعدم قدرتهم على توفير الطعام المناسب لهم.

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