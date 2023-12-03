ريال مدريد يتوصل لحل لإنهاء أزمة إصابة نجم الفريق

ريال مدريد، تواصل حالة الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط نادي ريال مدريد، في إثارة بعض القلق داخل النادى الإسبانى.

وأصيب بيلينجهام بانزلاق في الكتف قبل فترة التوقف الدولي، لكنه حصل على راحة لعدة أسابيع قبل العودة إلى خوض المباريات.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن بيلينجهام يخوض المباريات الأخيرة مع ريال مدريد ببعض الألم والحذر بسبب إصابة الكتف.

وأشارت إلى أن بيلينجهام يحتاج لجراحة قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين، لكنه يعتمد الآن على وضع حماية (واقي كتف) لمساعدته على خوض المباريات.

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وكشفت الصحيفة أن "واقي الكتف" مستورد من دوري كرة القدم الأمريكية، حيث يضعه اللاعبون لحمايتهم أثناء خوض الرياضة العنيفة.

وأكدت مصادر قريبة من الخدمات الطبية للملكي صحة المعلومة، كما تتحدث غرفة ملابس الميرنجي، عن وجود لاعبين من الدوري الإنجليزي يستخدمون نفس طريق الحماية لخوض المباريات.

ريال مدريد يفوز على غرناطة

في سياق آخر فاز فريق ريال مدريد على نظيره غرناطة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد كلا من إبراهيم دياز في الدقيقة 26 ورودريجو في الدقيقة 57.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 38 في صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، بينما تجمد رصيد جيرونا عن النقطة السابعة في المركز قبل الأخير.

موعد انضمام هالاند إلى ريال مدريد

ومن ناحية أخرى كان تقارير صحفية ذكرت أنه يمكن للاعب النرويجي هالاند تفعيل بند يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي الصيف المقبل، مقابل مبلغ محدد مسبقًا من المال، رغم أنه يرتبط بعقد حتى 2027.

وأوضحت التقارير الاسبانية أن المبلغ الذي يسمح للهداف هالاند بالرحيل لا يزيد على 250 مليون يورو.

وسينخفض ​​هذا الرقم في 2025 وأكثر في 2026، لكن التعاقد مع اللاعب سيعتمد على مدى استعداد هالاند للرحيل عن مانشستر سيتي.

ووفقا للتقارير فإنه قد يكون من السابق لأوانه رحيل هالاند عن مانشستر سيتي في 2024، وأن الوضع سيكون أكثر ملاءمة في 2025.

وختمت بأن طريق ريال مدريد للتعاقد مع هالاند سيكون بنفس الطريقة المتبعة للتعاقد مع مبابي.