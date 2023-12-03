الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

نتائج الجولة الثانية
نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، أسدل الستار علي مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024.

وشهدت الجولة الثانية خسارة الوداد المغربي والنجم الساحلي للمباراة الثانية علي التوالي في دور المجموعات، كما حقق ميدياما الفوز علي شباب بلوزداد، وتلقي بيراميدز الخسارة أمام نواذيبو الموريتاني وصن داونز الهزيمة أمام مازيمبي.

 

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي 

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مازيمبي 1-0 صن داونز 

نواذيبو 2-0 بيراميدز 

جوانينج جالاكسي 0-0 سيمبا 

أسيك 1-0 الوداد 

الهلال 3-1 الترجي

النجم الساحلي 0-2 بترو إتلتيكو 

ميدياما 2-1 شباب بلوزداد 

يانج أفريكانز 1-1 الأهلي 

 

وكانت نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا جاءت كالتالي:

المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا

 

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا

 

الوداد المغربي  0-1 جالاكسي البتسواني

سيمبا التنزاني 1-1 أسيك أبيدجان الإيفواري

 

المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا 


الترجي التونسي 2-0 النجم الساحلي التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي 1-0 الهلال السوادني

 

المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا 


الأهلي 3-0 ميدياما الغاني

شباب بلوزداد الجزائري 3-0 يانج أفريكانز التنزاني

 

وكانت  قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت  في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

 

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024


المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي  ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية:  الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة:   الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

 

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا


الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

أسيك ميموزا يذيق الوداد المغربي الخسارة الثانية على التوالي بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثانية

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