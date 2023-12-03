رحلة الفاجومي.. أحمد فؤاد من عامل أنفار إلى أشهر شاعر عامية.. حكاية تعاونه مع الشيخ إمام.. وكيف مات بالطريقة التي اختارها؟!

أحمد فؤاد نجم، يصادف اليوم ٣ ديسمبر ذكرى رحيل الفاجومي أحمد فؤاد نجم، ذلك المشاكس بكلماته الذي يقول كل ما في جعبته بكل جرأة والذي عاش حياته “على كيفه”، وهو شاعر العامية الأشهر الذي لا يخشى في قول الشعر أحدًا، صاحب الشخصية المتفردة في كل تفاصيلها والذي كان عنوانه “الجرأة المطلقة”.

عاش الراحل أحمد فؤاد نجم 84 عامًا، قضى معظمها فقيرًا مسجونًا مطاردًا ولم تبتسم له الدنيا إلا قبيل الرحيل، وبالرغم من هذه الحياة القاسية كان الراحل صاحب مبادئ راسخة، الصدق أبرز شيمه، وعدم خضوعه لأي مغريات شعاره الدائم، هو الشاعر البذيء كما أطلق عليه السادات، الذي لا يزال حاضرًا رغم الغياب.

طفولة أحمد فؤاد نجم.. القسوة عنوانها

ولد أحمد فؤاد نجم في أبو حماد بمحافظة الشرقية عام 1929، كان يعيش حياة طبيعية إلى أن توفى والده فانقلبت حياة الصغير أحمد رأسًا على عقب، حيث أدت وفاة الأب إلى حرمانه من التعليم والانتقال إلى ملجأ أيتام في الزقازيق عام 1936، وهو الملجأ ذاته الذي أوى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تعلم في الملجأ مهنة الخياطة، وبعد ١٠ سنوات خرج من الملجأ وكان يبلغ من العمر 17 عاما، وعاد إلى قريته عزبة أبو نجم ليعمل في أكثر من مهنة.

قبل البراعة في الشعر.. مهن امتهنها الفاجومي

عمل أحمد فؤاد نجم في أكثر من مهنة قبل أن تقوده الحياة ليكون أشهر شاعر عامية، ومن أبرز هذه المهن، فلاح في الحقل، وكلاف بهايم، وعامل انفار، كما عمل أيضًا في معسكرات الجيش الإنجليزى حيث ناضل ضدهم، كما اتجه للعب كرة القدم، وعمل أيضًا بائع وعامل بناء، وموظف في السكة الحديد وذلك أثناء تولي حكومة النحاس قيادة البلاد، ولقد علم نجم نفسه نفسى القراءة والكتابة، وتم سجنه للمرة الأولى بتهمة التزوير.

أول ديوان.. صور من الحياة والسجن

وداخل السجن تغيرت نظرة نجم للحياة، وهناك كان نجم على موعد مع أول ديوان شعري له، ولقد شجعه مدير السجن والمأمور على الكتابة، وكان ينظمان له ندوات شعرية في مسرح السجن، وينشروا له في مجلة السجن، كما شجعه المأمور على دخول مسابقة الكتاب الأول، وأحضر له الورق على حسابه ونسخ له القصائد وأرسلها بمعرفته إلى مجلس الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ولقد قررت لجنة الشعر بمجلس الفنون نشر ديوان "صور من الحياة والسجن" للشاعر أحمد فؤاد نجم بعد فوزه في مسابقة الكتاب الأول، وكتبت له المقدمة سهير القلماوي، وبعد خروجه من السجن تم تعيين أحمد فؤاد نجم موظفا بمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية الأفريقية وأصبح أحد شعراء الإذاعة المصرية.

دويتو نجم والشيخ إمام

كون الفاجومي أحمد فؤاد نجم مع الشيخ إمام عيسى دويتو مبدع، ولقد التقى الثنائي في أوائل الستينيات عن طريق سعد الموجي الموظف بدار النشر الذي كان صديقًا مشتركا للطرفين، وانطلق الشيخ إمام عيسى في مشوار غناء كلمات أحمد فؤاد نجم، وكانت باكورة إنتاجهم المبدع المشترك أغنية “أنا أتوب عن حبك"، وقدما سويًا أيضًا عشق الصبايا، وساعة العصاري.

ولقد عاش الثنائي في حجرة واحدة بحارة حوش قدم بحي الغورية وأصبحت الحارة ملتقى المثقفين، وحرص نجم والشيخ إمام على التركيز على الأغنية السياسية، ولم تحظ أغنياتهم بشهرة حيث أنها كان يتم تقديمها في الجلسات الخاصة والمقاهي إلى أن تم تقديم الثنائي للجمهور لأول مرة عام ١٩٦٨ في حفل بنقابة الصحفيين، ولقد طلبتهما إذاعة صوت العرب بعد الحفل بيومين ليقدما الأغنيات الخاصة بهما عبر الإذاعة بمقابل مادي ممتاز ولكنهما رفضا فانتهى وجودهما في الإذاعة ومنعت أغانيهما من كافة محطات الإذاعة حتى التسعينيات من القرن الماضي، ومن أبرز أغاني الثنائي “جيفارا مات، يا عبد الودود، غيرهم مفيش، شيلني وأشيلك، يامه يابهية، كلب الست، قصيدة البتاع”، وغيرهم حيث لحن الشيخ إمام أكثر من 30 قصيدة مختلفة لنجم، وبالرغم من الصداقة والدويتو الفني الناجح بين نجم وإمام، إلا أن كل هذا انتهى نهاية "باردة" بخلافات غير مبررة.

جوائز وتكريمات أحمد فؤاد نجم

تعتبر قصائد "نجم" وقودًا للثورة ونبعًا للأمل، وعابرة للزمان والمكان، وصوت المعارضة الصادق الحريص على مصلحة البلاد والعباد، حيث كانت تصطدم دومًا مع السلطة، ولقد حصل الراحل على عدد من الجوائز والتكريمات في حياته، حيث تم انتخابه سفيرًا للفقراء من قبل المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأم المتحدة عام 2007، كما فاز بجائزة الأمير كلاوس الهولندية عام 2013، وهي من أرقي الجوائز في العالم، وحصل كذلك على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي في استفتاء وكالة أنباء الشعر العربي عام 2013، وذلك بعد وفاته.

رحيل النجم.. مات كما كان يتمنى

بعد عودته مباشرة من العاصمة الأردنية عمّان، التي أحيا فيها آخر أمسياته الشعرية برفقة "فرقة الحنونة" بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبالتحديد في ٣ ديسمبر عام ٢٠١٣ غيب الموت المبدع أحمد فؤاد نجم بالطريقة التي كان يتمناها حيث توفى في منزله وهو ما أكدته ابنته الكاتبة نوارة نجم في تصريحات تليفزيونية حيث قالت “وهو مات بالطريقة اللى كان بيدعي ربنا يموت بيها”، بالرغم من أن قبل وفاته بأسبوع كان قد أجرى عدد من التحاليل التي أثبتت أنه بصحة ممتازة حتى أن الطبيب قال له، وفقًا لنوارة، “صحتك زي الفل ده انت تتجوز”، ولقد تم تشييع الجثمان من مسجد الحسين بمدينة القاهرة.

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