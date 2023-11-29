برعاية ساويرس، 6 ديسمبر إعلان الفائزين بجوائز أحمد فؤاد نجم في شعر العامية

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حفل إعلان الفائزين وتوزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها العاشرة، وهي الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر المقبل.

حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

ويشهد الحفل إعلان الفائزين بفرعي الجائزة لشعر العامية والأعمال النقدية، وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمثقفين والكتاب والإعلاميين.

جائزة أحمد فؤاد نجم

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية وعلى مدار 9 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

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الجائزة التي أسسها ويرعاها المهندس نجيب ساويرس أصبحت في سنوات قليلة مؤشرا حقيقيا ومقياسا واضحا عن جودة وحال شعر العامية، كما يعتبر حفل إعلان الفائزين بها محفلا ثقافيا هاما وفكريا وفنيا أيضا بما يقدم خلال فقراته المختلفة.

قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

وجائزة أحمد فؤاد نجم يبلغ إجمالي قيمتها المالية في فرع شعر العامية ٣٠٠ ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية ٥٠ ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.