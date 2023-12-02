السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس الغد، شبورة تصل لحد الضباب

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا، قد تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد  ليسود طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف أثناء الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.  

 

حالة الطقس غدًا السبت 2-12-2023 في وادي النطرون

حالة الطقس غدا السبت  2-12-2023 في الإسماعيلية


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على سيناء، بارد ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم على  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

 


 

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