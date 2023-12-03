الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

محمد فاروق: فيوتشر لن يفرط في الفوز أمام الهلال الليبي

محمد فاروق، فيتو
محمد فاروق، فيتو

الكونفدرالية، أكد محمد فاروق، لاعب فريق مودرن فيوتشر، جاهزية الفريق لمواجهة الهلال الليبي اليوم بالكونفدرالية.

وقال فاروق خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: آخر مباراة لنا تلقينا خسارة أمام الزمالك بالدوري ونحاول أن نخرج من هذه الحالة.

وتابع: كامل تركيزنا في بطولة الكونفدرالية، استطعنا تحقيق الفوز في المواجهة الأولى بدور المجموعات، ولكن كل مباراة ولها ظروفها الخاصة.

وأتم: جميع اللاعبين في حالة تركيز شديد ولدينا دافع لحصد الثلاثة نقاط وتعزيز صدارتنا في المجموعة.

واختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته في ليبيا مساء أمس السبت على ملعب ستاد شهداء بنينا الدولي قبل مواجهة الهلال الليبي اليوم بالكونفدرالية.

 

موعد مباراة فيوتشر والهلال الليبي

 

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الهلال الليبي اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا على ملعب ستاد شهداء بنينا الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

 

طاقم تحكيم مباراة فيوتشر والهلال الليبي 

 

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيى نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات أمام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة

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وأقيم ظهر امس السبت، في أحد فنادق مدينة بنغازي الليبية، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الهلال الليبي ومودرن فيوتشر، في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

وتم الاتفاق خلال الإجتماع الفني، على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملًا فيما يرتدي الحارس الطقم الاخضر كاملًا.

بينما يرتدي فريق الهلال الليبي الطقم الأزرق كاملًا فيما يرتدي حارس المرمى الطقم البرتقالي كاملًا.

ومثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي، ود. اسلام عادل أخصائي العلاج طبيعي، وهيثم ابراهيم اداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، ومحمد فتحي عضو المركز الإعلامي.

قائمة فيوتشر برحلة ليبيا

 وأعلن البرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق فيوتشر قائمة فريقه لرحلة ليبيا استعدادا لمواجهة الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

وضمت بعثة مودرن فيوتشر ٢٢ لاعبا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، أيمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كلًا من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة  صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة  3 نقاط

فيوتشر  3 نقاط

 سوبر سبورت  0

الهلال الليبي  0

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الكونفدرالية فيوتشر محمد فاروق الهلال الليبي

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