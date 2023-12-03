طلاب صفوف النقل بالجيزة يستكملون اليوم امتحانات شهر نوفمبر

تواصل مدارس محافظة الجيزة، عقد امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل "ابتدائي – إعدادي – ثانوي"، اليوم الأحد.

امتحانات صفوف النقل بالجيزة

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن الاختبار سيتم عقده في أجزاء المنهج المقررة التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر 2023.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب المرحلة الابتدائية امتحان العلوم والمهارات المهنية، بينما يؤدي طلاب المرحلة الإعدادية الصف الأول والثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وطلاب المرحلة الثانوية الصف الأول والثاني الثانوى، مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق.



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امتحانات صفوف النقل

وكان أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قد كشف حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل داخل المحافظة لما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2024.

اختبارات شهر نوفمبر

وأكد أشرف سلومة، في تصريحات خاصة لفيتو، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل داخل المحافظة لما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.