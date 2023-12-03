الأحد 03 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

عرض فيلمي "الخيامية" و"شد الحبل" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

مركز الثقافة السينمائية،
مركز الثقافة السينمائية، فيتو

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، عرضا سينمائيا لفيلم "الخيامية" من إخراج هاشم النحاس، ومن إنتاج القومي للسينما وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق ٦ ديسمبر الجاري في تمام السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية، بوسط القاهرة. 

فيلم الخيامية

الفيلم يتناول حرفة صناعة الخيامية الشائعة الاستخدام في السرادقات وكسوة الدواب والمعلقات الجدارية للأضرحة. 

فيلم شد الحبل

كما يعرض مركز الثقافة السينمائية أيضا فيلم "شد الحبل" سيناريو وإخراج نهاد العشري، والذي يتناول حرفة صناعة الحبال واستخداماتها المختلفة.

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وأشار الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما إلي حرص المركز على إحياء التراث السينمائي وعرض الكنوز التراثية التي يمتلكها. 

مركز الثقافة السينمائية ينظم أمسية الأربعاء المقبل

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