عرض فيلم البطيخة وطائر النورس بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء
تُقام، الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية يعرض خلالها كل من الفيلم القصير "البطيخة" للمخرج محمد خان، والفيلم التسجيلي “طائر النورس” للمخرج خيري بشارة.
جدير بالذكر أن فيلم (البطيخة) من إنتاج عام ١٩٧٢ ويعد من أول أفلام المخرج الراحل محمد خان والتي بدأ بها مشواره الفني وذلك قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية.
وعن فيلم (طائر النورس) فهو من إنتاج القومي للسينما ١٩٧٥ ويعد أيضًا واحدًا من الأفلام التي بدأ بها المخرج خيري بشارة مشواره الفني.
وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الأستاذ الدكتور "ناجي فوزي"، يتم خلالها مناقشة أحداث وتفاصيل الفيلم مع الجمهور من خلال مناقشة مفتوحة.
وقد أشار د. حسين بكر رئيس المركز إلى الإرث والكنوز السينمائية التي يمتلكها المركز القومي للسينما وهي تعد تراثًا سينمائيًا لا بد ان يشاهدها الأجيال الجديدة من الشباب.
يذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية، والحضور مجاني للجمهور العام من محبي السينما.
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