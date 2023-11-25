مركز الثقافة السينمائية ينظم أمسية الأربعاء المقبل

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، أمسية سينمائية يوم الأربعاء المقبل ٢٩ نوفمبر.

ويعرض خلال الأمسية فيلم "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج "محمد بيومي" وذلك بمناسبة مرور مائة عام علي عرض الفيلم كأول فيلم روائي قصير.

وتشمل الأمسية عرض بعض مقاطع الفيديو التي ترصد أحداثًا هامة وتاريخية أوائل القرن العشرين لبعض الأحداث والأماكن المختلفة.

ويعقب العرض لقاء مفتوح مع الجمهور يتحدث خلاله كلًا من الأستاذ الدكتور وليد سيف ومدير التصوير محمود عبد السميع والناقد السينمائي محمود عبد الشكور عن بدايات السينما المصرية، ويدير الحوار الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجلية والقصيرة.



Advertisements

وأشار الدكتور حسين بكر، رئيس مركز الثقافة السينمائية، إلي أن تكريم رواد السينما من السينمائيين الكبار والاحتفاء بالبدايات أحد أولويات المركز خلال الفترة القادمة، وذلك تقديرًا لمشوارهم الفني وما قدموه من عطاء للسينما وللفن.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتقم الإحتفالية يوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية في شارع شريف، حيث أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجمهور ممن يرغبون في الحضور.