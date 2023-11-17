أكسيوس: قائد القيادة المركزية الأمريكية سيزور إسرائيل اليوم، وجبهتا غزة ولبنان في جدول المباحثات

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، سيزور "إسرائيل"، اليوم الجمعة، مع اشتداد القتال عند الحدود مع لبنان، ووقوع أكثر من 50 هجومًا على القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وأضاف الموقع أن كوريلا سيجتمع بكبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، "من أجل مناقشة الحرب على غزة والوضع عند الحدود اللبنانية"، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

المسؤولون الإسرائيليون

وصرّح المسؤولون الإسرائيليون بأن كوريلا سيجتمع بوزير الأمن الإسرائيلي، يوآف جالانت، ورئيس أركان "الجيش" هرتسي هاليفي، وغيرهما من كبار مسؤولي الدفاع والاستخبارات، بحيث "سيُطلعونه على العملية البرية في غزة والخطط العسكرية المقبلة".

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وأضاف "أكسيوس" أن "الولايات المتحدة عملت طوال أسابيع، عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، على منع تحوّل الحرب في غزة إلى صراع إقليمي"، مشيرًا إلى أنّ زيارة كوريلا للأراضي المحتلة هي الثانية، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق، نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، في وقتٍ سابق الخميس، عن مسؤول كبير في البنتاجون، قوله إن الولايات المتحدة اتخذت "إجراءات إضافية للتواصل مباشرة مع إيران"، من أجل إيصال رسالة، مفادها أن واشنطن "لا تسعى لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط في خضمّ الحرب في غزة".

وزارة الخارجية الأمريكية

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن واشنطن "لا ترغب في توسيع رقعة الحرب في غزة".

يأتي ذلك في وقتٍ نقل مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أنّ مسؤولي الإدارة الأميركية على خلاف متزايد مع حكومة بنيامين نتنياهو، بشأن كيفية شنّ هجومها العسكري على "حماس"، وكيف يتصور الجانبان المستقبل السياسي لغزة.

وذكرت شبكة "NBC NEWS" الأمريكية أن مسؤولًا أمريكيًّا سابقًا تحدث عن وجود "فجوة تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، بشأن الوضع الذي سيؤدي إليه العدوان على غزة، خلال شهر أو شهرين.

الخلافات الأمريكية - الإسرائيلية

ويرافق هذه الخلافات الأمريكية - الإسرائيلية الانقسامُ بين أعضاء الكونجرس الأمريكي، بشأن استمرار دعم "إسرائيل" في حربها على غزة، والموافقة على رزمة مساعدات لـ "تل أبيب" بقيمة 14 مليار دولار، بالتزامن مع تظاهرات حاشدة تشهدها الولايات المتحدة دعمًا لغزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار.