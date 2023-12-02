مي فاروق عن حفل روائع السنباطي: ليلة من أروع الليالي

مي فاروق، علقت الفنانة مي فاروق على مشاركتها في حفل روائع السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي فاروق صورا من كواليس الحفل عبر حسابها على تويتر وعلقت: “سعدت جدا بحضوري ليلة من أروع الليالي شكرا من قلبي لحبكم وتقديركم الدائم أتمني دائما أكون سبب في إسعادكم شكرا هيئة الترفيه وألف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ علي الثقة الغالية شكرا بنش مارك علي حسن التنظيم”.

وتألقت مى فاروق أثناء مشاركتها بحفل ليلة روائع الموسيقار رياض السنباطي الخميس الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 بالمملكة العربية السعودية، وقدمت مى رائعة كوكب الشرق أم كلثوم ورياض السنباطي وهى أغنية “الأطلال” كاملةً وسط تفاعل جماهيري ضخم.

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حفل روائع رياض السنباطي

وضم حفل روائع السنباطي كلًّا من شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وصابر الرباعي وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يقدم هؤلاء النجوم باقة من ألحان رياض السنباطي.

ويأتي الحفل تكريما لمسيرة الموسيقار الراحل رياض السنباطي، وشارك فيه عدد من النجوم تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

والموسيقار رياض السنباطى، أحد عباقرة الزمن الجميل، واحد من جيل العمالقة، جيل زكريا أحمد، والقصبجي، وعبد الوهاب، وأسمهان، وأم كلثوم التي وصفته بـ "العبقري" هو آخر الكلاسيكيين المبدعين.