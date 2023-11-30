الخميس 30 نوفمبر 2023
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عقارات

أنظمة سداد شقق جنة بالطرح التكميلي

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنظمة السداد لشقق الطرح التكميلي لمشروع جنة والذى يضم 480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.

 

والشقق بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة والتي سبق طرحها في الإعلان السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

 

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 أنظمة السداد كالتالي:

استكمال سداد 20% بالإضافة إلى (1) مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة من خلال التحويل (سويفت/ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان فرع الدقي، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك) وبالنسبة للعملاء المسددين لمبلغ جدية الحجز نقدًا يقومون بفتح حسابات لهم بالفرع المختص وإيداع قيمة الاستكمال في الحساب لتنفيذ التحويل الداخلي.

 

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام بنفس أسلوب السداد السابق.

 

 باقي ثمن الوحدة (الـ (70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (%2) طبقا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل وطبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة.

 

يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

 

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي وحتى تاريخ السداد.

 

 يمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة الـ ۷۰% من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

 

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

 

كما أعلنت  هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص ٥١ شقة لمشروع سكن مصر والتي تم طرحها بمدينة غرب قنا بنظام الحجز الفوري في الفترة ٢٠٢٣/١٠/١٥ إلى ٢٠٢٣/١١/١٤. 

 

وأكدت الهيئة على عقد القرعة العلنية بين المتقدمين  بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، وذلك يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل.

 

وأغلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باب التقديم على شقق سكن مصر بنظام الحجز الفوري، يوم 15 نوفمبر الجاري.

 

وطرحت الوزارة شقق المشروع بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

 

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

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