سحب واسترداد شقق بالشروق

أكد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق أنه استنادًا لمبدأ سيادة القانون لاستيداء حقوق الدولة ونظرًا لما تلاحظ من رصد حالات تعدى على ثلاث وحدات سكنيه شاغرة مملوكه للجهاز فقد قام الجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بإخلاء الوحدات واستردادها.



وأضاف المهندس علي سعد بأن اللجنة تمكنت من تأمين الوحدات بعد إخلائها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

وشدد رئيس الجهاز بتكثيف المرور الدوري من اللجنة المختصة بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص لهم بغرض عدم التعدى عليها من أي عناصر تخريبية وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة.

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب جولته التفقدية بمدينة الشيخ زايد، محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، بطاقة تصميمية إجمالية 1.6 مليون م3 يوميًا، ويرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.



ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتركيب منظومة كاميرات مراقبة بمحطات مياه الشرب، والمآخذ المغذية لها، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، وربط تلك المنظومة بأجهزة المدن الجديدة، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل متابعة سير العمل بمكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحى على مدار الساعة، والاطمئنان على سيرها بأفضل شكل ممكن.

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وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مراحل محطة تنقية المياه بمدينة 6 أكتوبر، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، ومسئولى المحطة، والذين أوضحوا أن المحطة تتكون من 4 مراحل، بطاقة 400 ألف م3 لكل مرحلة، حيث تم تنفيذ مرحلتين، وجارٍ تنفيذ مرحلة أخرى، بجانب التخطيط لتنفيذ مرحلة رابعة مستقبلًا طبقًا للاحتياج، كما اطمأن على سير العمل في مختلف مراحل تنقية مياه الشرب، والسحب الدورى للعينات من المآخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزى للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة.



وخلال جولته التفقدية بالمحطة، تابع الدكتور عاصم الجزار، الاصطفاف الذي أعده جهاز مدينة 6 أكتوبر للمعدات والعمال بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار استعدادات جهاز المدينة، لسقوط مياه الأمطار، بموسم الشتاء المقبل، حيث وجه الوزير، جهاز المدينة بالعمل على تنفيذ الحلول غير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار أسوة بما تم تنفيذه بمدينة القاهرة الجديدة.

وشارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في المؤتمر السعودي المصري العقاري SEREC، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل والمقام بالمملكة العربية السعودية.

ويضم المؤتمر عددًا كبيرًا من المسئولين الحكوميين، وشركات التطوير العقاري والمستثمرين من مصر والسعودية ودول من أنحاء العالم.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

وفي هذا السياق، أشاد المهندس خالد عباس بالعلاقات المصرية السعودية والتعاون في شتى المجالات بين البلدين، مؤكدًا أن مشاركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في المؤتمر تأتي في إطار إستراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق العربية والعالمية.

وأكد المهندس عباس: "إن مشروع العاصمة الإدارية هو "حلم تحقق"، حيث يمثل مدينة مستدامة وذكية متكاملة تحقق جودة حياة متميزة للمقيمين والزائرين على إجمالي مساحة تصل إلى 230 ألف فدان؛ المرحلة الأولى منها على مساحة 40 ألف فدان".

والعاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة ونظام ذكي لإعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، إلى جانب نظام حكومي إلكتروني للحد من النفايات وتوجد بها أيضًا محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفوق كل هذا يضم المشروع النهر الأخضر الذي يعد رئة العاصمة.