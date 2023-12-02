السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

التعاون يحول تأخره أمام الشباب للفوز بهدفين في الدوري السعودي

التعاون السعودي،
التعاون السعودي، فيتو

الدوري السعودي، سقط فريق الشباب في فخ الهزيمة بهدفين لهدف أمام نظيره التعاون، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الشوط الأول بسيطرة من قبل فريق التعاون فأرسل لاعبه معاذ في كرة عرضية في الدقيقة 4 حوّلها زميله جواو بيدرو برأسية مرت بجانب المرمى.

وعاد فريق الشباب في الدقائق التالية لأجواء اللقاء فأرسل لاعبه بانيجا كرة عرضية ولكن حوّلها عبدالله رديف برأسه بجانب المرمى بالدقيقة 13.

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وتصدى دفاع الشباب في الدقيقة 23 لكرة عرضية أرسلها لاعب التعاون معاذ فقيهي.

وألغى حكم المباراة هدفًا في الدقيقة 25 سجله لاعب الشباب كارلوس جونيور بعدما وصلته كرة من فواز الصقور بداعي تسلل الأخير.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الشباب في الدقيقة 31 بعد كرة مشتركة بين عبدالله رديف وأشرف المهديوي.

وسدد كاراسكو ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 33 ليتقدم لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني احرز جواو بيدرو هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 55، واضاف الهدف الثاني لفريقه في الرقيقة 65.

تشكيل مباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي
وخاض  إيجور بيسكان، المدير الفني لفريق الشباب السعودي تشكيل فريقه امام التعاون، وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيم سيونج.

خط الدفاع: الصقور- الشراري- سانتوس- اليامي.

خط الوسط: القحطاني- كويلار- بانيجا.

في الهجوم: رديف- جونيور- كاراسكو.

 

بينما جاءت اختيارات بركليس شاموسكا، مدرب التعاون لتشكيل فريقه، كالأتي:

في حراسة المرمى: مايلسون.

خط الدفاع: العييري- جيروتو- السلولي- فقيهي.

خط الوسط: فلافيو- المهديوي- ميدران.

في الهجوم: باحسين- بيدرو- بارو.

ويحتل فريق الشباب، المركز 12 برصيد 16 نقطة، في حين يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.
 

فيما حرص رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على النصر الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي.

مكافأة كبيرة للاعبي الهلال السعودي

وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".

 

واستجاب بن نافل على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب، وهو ما أكدته وسائل إعلام سعودية، في وقت لاحق.

نتيجة مباراة الهلال والنصر

قاد الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش فريق الهلال إلى حسم ديربي الرياض على حساب نظيره النصر بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة الجمعة، في قمة منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وكانت هذه المباراة الأخيرة على ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيُغلق لأعمال التحسينات حتى العام 2026، استعدادا لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

وافتتح سافيتش التسجيل للهلال (64)، قبل أن يضيف ميتروفيتش (89 و90+2) هدفين آخرين.

ألغى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) هدفا للنصر سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) بداعي التسلل، كانت للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.


وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

كريستيانو رونالدو يمنع النصر من إقالة مواطنه كاسترو

التشكيل الرسمي لمباراة الشباب والتعاون بالدوري السعودي

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الدوري السعودي الشباب السعودي الهلال السعودي التعاون

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