التشكيل الرسمي لمباراة الشباب والتعاون بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يلتقي فريق الشباب أمام نظيره التعاون، الليلة، ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل مباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي



وأعلن إيجور بيسكان، المدير الفني لفريق الشباب السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة التعاون، وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيم سيونج.

خط الدفاع: الصقور- الشراري- سانتوس- اليامي.

خط الوسط: القحطاني- كويلار- بانيجا.

في الهجوم: رديف- جونيور- كاراسكو.

بينما جاءت اختيارات بركليس شاموسكا، مدرب التعاون لتشكيل فريقه، كالأتي:

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في حراسة المرمى: مايلسون.

خط الدفاع: العييري- جيروتو- السلولي- فقيهي.

خط الوسط: فلافيو- المهديوي- ميدران.

في الهجوم: باحسين- بيدرو- بارو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الشباب، وتنقل عبر قناة SSC SPORT 1 HD.

ويحتل فريق الشباب، المركز 12 برصيد 16 نقطة، في حين يتواجد التعاون في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.



فيما حرص رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على النصر الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي.

مكافأة كبيرة للاعبي الهلال السعودي

وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".

واستجاب بن نافل على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب، وهو ما أكدته وسائل إعلام سعودية، في وقت لاحق.

نتيجة مباراة الهلال والنصر

قاد الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش فريق الهلال إلى حسم ديربي الرياض على حساب نظيره النصر بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة الجمعة، في قمة منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وكانت هذه المباراة الأخيرة على ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيُغلق لأعمال التحسينات حتى العام 2026، استعدادا لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

وافتتح سافيتش التسجيل للهلال (64)، قبل أن يضيف ميتروفيتش (89 و90+2) هدفين آخرين.

ألغى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) هدفا للنصر سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) بداعي التسلل، كانت للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.



وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

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