السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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الواجب الفوري لاتحادات النقابات المهنية العربية لفلسطين!

اتحادات عديدة للمهن العربية تتبع بشكل أو بآخر الجامعة العربية، ولها -في كل الأحوال الصفة الدولية- وجودها وتأثيرها عربيا ودوليا، ويمكنها جميعها أن تلعب دورا ضد العدوان المجرم علي أهلنا في غزة إذا خاطب أقرانه في قارات العالم أو في دوله الكبري المؤثرة. 

 

فمثلا يوجد اتحاد المحامين العرب ومثله للأطباء العرب ومثله للكتاب العرب ومثله للفنانين العرب ومثله للصحفيين العرب ومثله للمهندسين العرب ومثله لإتحاد الزراعيين العرب، ومثله لإتحاد المعلمين والعلميين والتجاريين وعمال التجارة، فضلا عن البرلمان العربي.. 

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وكل منظمة من هذه المنظمات لها نظير في قارات العالم حتي لو حمل عنوانا مختلفا.. وعلي غرار مهمة وزراء الخارجية المشكلة من القمة العربية الإسلامية علي كل هذه الهيئات مخاطبة وزيارة ما يعادلها في كل مكان في العالم، لشرح القضية الفلسطينية وإبراز جرائم العدو فيها، والعمل المشترك مع شعور العالم ممثلي المهنيين والعمال فيه.. 

 

لصوص السكر!

مخبول الكويت.. ومعاونه!

 

وليس فقط التحدث في المؤتمرات الداخلية والبيانات التي تصدر لشعبنا العربي! الحوار -أي حوار في الدنيا أيها السادة- يكون مع الآخر وليس مع الذات!

الجامعة العربية القمة العربية الإسلامية المؤتمرات المنظمات الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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