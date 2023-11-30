الخميس 30 نوفمبر 2023
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مخبول الكويت.. ومعاونه!

شيء اسمه عبد الله النفيسي.. يقولون إنه يحمل درجة الدكتوراه مما يدفعك للبحث عمن منحوه هذه الدرجة ليخضعوا لمحاكمة عسكرية عاجلة! 


الكويت بلد جميل.. وشعب طيب.. يتنفس عروبته أينما قابلته.. الوحيد الذي أسس نظاما دستوريًا برلمانيا حقيقيا في الخليج العربي، وقدم لنا شعراء ومبدعين ومفكرين حقيقيين وحياة تستحق الاهتمام.. ومع ذلك لا هم للمتعوس النفيسي إلا الحديث عن مصر وكراهية رموزها وتشويه أهلها وشعبها.. 

 

من التهجم علي السيدة أم كلثوم مرات حتي وصف حفلاتها بجلسات الحشيش في بذاءة لا حدود لها، إلي التهجم علي زعماء مصر خاصة من أطاحوا بالإخوان وأحلامهم وتصدوا للهيمنة الغربية والأمريكية تحديدًا!

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وعقلية النفيسي ومستضيفه الملاكي النائم دائما -لم يسأله مرة واحدة علي أدلته ولا أي وثيقة أو مستند لديه في أمور لا تحسمها إلا الوثائق والمستندات - قديمة منتهية الصلاحية متأخرة عقود عديدة وليس عام أو بعض أعوام.. 

 

حيث يعيدان إنتاج خزعبلات الإخوان من كون ثورة يوليو صناعة أمريكية! وهو كلام الجماعة الإرهابية المجرمة وردت في كتاب لعبة الأمم لأحد عملاء السي آي أيه الذي حاول العمل مع مصر في الستينيات عارضًا خدماته كلها، فرفضت مصر فقام بابتزازها بالكتاب المذكور، وروي قصته كاملة الراحل الكريم الأمين المؤتمن سامي شرف رحمه الله! 

 

لكن أمثال النفيسي مراجعهم دائما الإرهابيون ورجال الاستخبارات إياها لا يتتبعون ولا يتابعون بقية التفاصيل ولايقرأون للشرفاء الوطنيين!


النفيسي لا هم له إلا مصر بكل ما فيها.. وفي الكويت أسرة حاكمة عروبية تفعل الكثير من أجل هذه الأمة يمكنه الانشغال بها، وإذا لم يجد عنده عبد الله الرويشد ونوال وحسين عبد الرضا ونبيل شعيل وكثيرون من رموز الفن في الكويت وغيرهم شعراء وأدباء وملحنون بل وإرهابيون ممن يعرفهم جيدا يشكلون مادة خصبة ينشغل فيها.. صحيح مصر ملك لكل العرب لكن لمن يحترمها ويحب أهلها فقط.. وما أكثرهم حتي بالكويت ذاتها!

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أما مصر التي لولاها ما انضمت الكويت أصلًا للأمم المتحدة فور استقلالها في قصة يعرفها أهل الكويت جيدًا، والمغفلون وحدهم من يعتقدون أن مصر فعلت ذلك وواجهت الدنيا وهي تحت أمرة الولايات المتحدة!
هذا كلام المساطيل بعينه.. هذا أثر الحشيش علي حقيقته وليس حفلات أم كلثوم!

عبد الله النفيسي الكويت الإخوان الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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