السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالسلام

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالسلام، فيتو

 

طلبت نيابة شرق القاهرة استعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة شاب لقي مصرعه إثر تناوله مادة سامة بمنطقة السلام

وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

بداية الواقعة

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بالعثور الغامض على جثة شاب في منطقة السلام.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب لا يوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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التحقيقات

ورجحت التحريات الأولية، أن سبب الوفاة هو تعاطي الشاب مادة سامة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.

سبب الوفاة

لم تكشف التحقيقات حتى الآن عن سبب تناول الشاب للمادة السامة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية بالواقعة.

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إرسال عينة من مادة سامة إلى الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب بالسلام

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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الاستماع للشهود في واقعة العثور على جثة في ظروف غامضة بالنزهة

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

 

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الطب الشرعي العثور علي جثه النيابة العامة شرق القاهرة شبهة جنائية مادة سامة

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