الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

إرسال عينة من مادة سامة إلى الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب بالسلام

جثة شاب،فيتو
جثة شاب،فيتو

تجري نيابة شرق القاهرة التحقيق في واقعة مصرع شاب بسبب تناوله مادة سامة بمنطقة السلام، والإستماع لأقوال أسرة الشاب للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكشف ملابساتها وتحديد مصدر المادة السامة التي تناولها الشاب.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، وأخذ عينة من معدته وإرسالها إلى الطب الشرعي للتأكد من وجود مواد سامة بها أم لا.

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وكان مأمور قسم شرطة السلام أول تلقى إخطارًا من نقطة شرطة ملحقة بمركز السموم باستقبال شاب ادعاء حالة تسمم ووفاته، وبالانتقال والفحص، تبين وفاة شاب يدعى "صبري" 25 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية جراء تعاطيه مادة مجهولة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وما زالت التحقيقات مستمرة. 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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