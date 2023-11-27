الإثنين 27 نوفمبر 2023
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حوادث

الاستماع للشهود في واقعة العثور على جثة في ظروف غامضة بالنزهة

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

 تواصل نيابة النزهة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بشارع بالنزهة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 


انتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة وتبين أن الجثة لشخص يدعى سامح. ب يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.
وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة. 

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة.

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على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى سامح. ب يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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 وعلى نفس السياق عثرت الأجهزة الأمنية بالبساتين على جثة رجل مصاب بعدة طعنات بمنطقة البساتين.

كشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يعمل تاجر سيارات ويبلغ من العمر 57 سنة، ويقيم بمفرده، وكان المتهم وهو جاره بذات العقار على دراية بأن المجنى عليه لديه أموال كثيرة، كونه مالك لعدد من سيارات الأجرة، فعقد العزم علي سرقته والتخلص منه.

وأفادت التحقيقات أن يوم الواقعة ذهب المتهم للمجني عليه وطرق عليه الباب،وعندما دخل قام بضربه لشل حركته وطعنه بطعنة نافذة بالرقبة وطعنتين بالصدر أدت إلى وفاته فى الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة شخص مذبوح داخل شقته دائرة قسم البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وأجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور على جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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العثور علي جثه النيابة العامة أمن القاهرة بمنطقة البساتين قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة

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