نتنياهو يكشف موعد استئناف الهجوم على غزة

العملية البرية في غزة، أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستعود للقتال في قطاع غزة بعد استنفاد صفقة المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” منذ قليل.

استمرار العملية البرية في غزة

وفي السياق ذاته قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: إن العملية البرية بجميع أنحاء قطاع غزة سيتم استئنافها في المستقبل القريب.

خطط عسكرية لمواصلة العدوان علي غزة

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، في بيان صادر عنه، أن رئيس هيئة الأركان صدق على خطط عسكرية لمواصلة العدوان على غزة.

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ويأتي ذلك في اليوم الأخير للهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي يتبقى أمامها ساعات قليلة فقط، وفي ظل جهود دولية لتمديد الهدنة لمدة 4 أيام.



عراقيل أمام الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار في غزة

وأكدت تقارير إعلامية، أن الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الجانبين ولكن من قبل دولة الاحتلال سيكون أكثر.



وفي وقت سابق، دارت مفاوضات طويلة توسطت فيها مصر وقطر بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار مقابل تبادل جميع الأسرى بين الجانبين إلا أن دولة الاحتلال يظل لديها تحفظات على هذه الصفقة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



وأوضحت التقارير أن الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما هو معلن من قبل دولة الاحتلال، هو القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحرير الأسرى.

وعلى الرغم من وجود أصوات في إسرائيل تضغط على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة نتنياهو، من أجل القبول بوقف إطلاق النار والبدء في عملية تبادل أسرى مع حركة حماس، إلا أن هناك أصوات متطرفة في داخل هذه الحكومة ترفض ذلك.

ومن بين أكثر الوزراء في حكومة اليمين المتطرف تشددا ضد فكرة القبول بصفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى وعقد هدنة ووقف شامل لإطلاق النار، كان إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، والذي هدد بتفكك الحكومة في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.