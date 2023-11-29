الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

نتنياهو يكشف موعد استئناف الهجوم على غزة

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستعود للقتال في قطاع غزة بعد استنفاد صفقة المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” منذ قليل.

 

استمرار العملية البرية في غزة

وفي السياق ذاته  قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي،  يوآف جالانت:  إن العملية البرية بجميع أنحاء قطاع غزة سيتم استئنافها  في المستقبل القريب.

 

خطط عسكرية لمواصلة العدوان علي غزة

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، في بيان صادر عنه،  أن رئيس هيئة الأركان صدق على خطط عسكرية لمواصلة العدوان على غزة.

Advertisements

ويأتي ذلك في اليوم الأخير للهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي يتبقى أمامها ساعات قليلة فقط، وفي ظل جهود دولية لتمديد الهدنة لمدة 4 أيام.


عراقيل أمام الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار في غزة

وأكدت تقارير إعلامية، أن الوقف الشامل لإطلاق النار في قطاع غزة يحتاج إلى تضحيات كبيرة من الجانبين ولكن من قبل دولة الاحتلال سيكون أكثر.


وفي وقت سابق، دارت مفاوضات طويلة توسطت فيها مصر وقطر بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار مقابل تبادل جميع الأسرى بين الجانبين إلا أن دولة الاحتلال يظل لديها تحفظات على هذه الصفقة.

 

المقاومة تستولي على أجهزة سرية لجيش الاحتلال تضم أسماء جواسيس إسرائيل في إيران

قبل نهاية الهدنة، رئيس أركان جيش الاحتلال يصدق على خطة مواصلة الهجوم البري

 

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
 

وأوضحت التقارير أن الهدف الرئيسي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما هو معلن من قبل دولة الاحتلال، هو القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وتحرير الأسرى.

وعلى الرغم من وجود أصوات في إسرائيل تضغط على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة نتنياهو، من أجل القبول بوقف إطلاق النار والبدء في عملية تبادل أسرى مع حركة حماس، إلا أن هناك أصوات متطرفة في داخل هذه الحكومة ترفض ذلك.
ومن بين أكثر الوزراء في حكومة اليمين المتطرف تشددا ضد فكرة القبول بصفقة مع حركة حماس لتبادل الأسرى وعقد هدنة ووقف شامل لإطلاق النار، كان إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، والذي هدد بتفكك الحكومة في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نتنياهو إسرائيل بنيامين نتنياهو قطاع غزة العملية البرية فى غزة غزة اخبار غزة أخبار غزة الآن

مواد متعلقة

سامح شكري: إسرائيل تخطط لجعل الحياة في غزة مستحيلة

روسيا توبخ إسرائيل بسبب أوضاع الأطفال في قطاع غزة

أحدها ضغوط وزراء اليمين المتطرف، أسباب رفض إسرائيل الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة

كواليس محادثات تمديد الهدنة في غزة، قطر متفائلة ومصادر مصرية تتحدث عن الفترة

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على مودرن فيوتشر

خبير اقتصادي يكشف عن انخفاض سعر الدولار يناير المقبل لهذا السبب (فيديو)

وزير التموين للمصريين: محدش يسأل الفلوس راحت فين بصوا على أصولكم

نتنياهو يكشف موعد استئناف الهجوم على غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

زيزو أفضل لاعب في مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري

استعجال تحريات المباحث عن مهندس حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير جالطة سراي ترفع أعلام فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

اختيار مات سميث لبطولة المسلسل القصير The Death of Bunny Munro

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلى وتحسن الأحوال المعيشية

25 دعاء لتفريج الكروب وتيسير الأمور الصعبة

على رأسها الصدق والوضوح، أزهري يوضح ضوابط البيع والشراء في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية