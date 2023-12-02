السبت 02 ديسمبر 2023
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سياسة

المصريون في فرنسا يتحدون برودة الطقس للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

المصريون فى فرنسا،فيتو
المصريون فى فرنسا،فيتو

الانتخابات الرئاسية، توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بفرنسا على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس، في اليوم الثاني للتصويت في الإنتخابات الرئاسية 2024، رغم البرد الشديد.
 تصويت المصريين في الخارج

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في  137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

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الهيئة الوطنية للانتخابات

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

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