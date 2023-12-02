السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

انتهاء التصويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية بالإمارات وسلطنة عمان

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، فيتو

انتخابات الرئاسة المصرية 2024، انتهى اليوم السبت تصويت المصريين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالخارج  في دولتي  الإمارات وسلطنة عمان.


حضور عدد كبير من الناخبين بانتخابات الرئاسة

وفي السياق ذاته وجه السفير أمين حسان، قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على المتابعة الجيدة والدعم المتوفر للبعثات في تسهيل العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الناخبين كانوا منتظرين فتح اللجان من الساعة 8.50 صباحًا للإدلاء بأصواتهم، لافتًا إلى أن الأعداد بدأت في التزايد من بعد الساعة الخامسة.


وأضاف من خلال قناة إكسترا نيوز، أن اللافت للنظر اليوم هو حضور عدد كبير من الناخبين وكان من بينهم عدد كبير من الطالبات وقطعوا مسافة كبيرة لحرصهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم.

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وأشار قنصل مصر العام في مدينة فرانكفورت الألمانية إلى أن هناك عدة عواصف في الجنوب قد تؤثر في البعض في الحضور، ومن المتوقع أن يكون غدًا الوضع أفضل من اليوم، ويتمكنوا من الحضور للإدلاء بأصواتهم.

 

وانطلقت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

 

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3  ديسمبر 2023).

 

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

 

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

 

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة  إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون موجودًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

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