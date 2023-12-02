السبت 02 ديسمبر 2023
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محافظات

تخصيص 9 لجان بالقليوبية لتصويت المغتربين خلال انتخابات الرئاسة

لجان المغتربين بالقليوبية،
لجان المغتربين بالقليوبية، فيتو

 أعلنت محافظة القليوبية تخصيص 9 لجان على مستوى المحافظة لتصويت المغتربين خلال انتخابات الرئاسة المقررة خلال 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين هم المرشح عبد الفتاح السيسي والمرشح عبد السند يمامة والمرشح فريد زهران والمرشح حازم عمر. 

 

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 أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جرى تخصيص 9 لجان على مستوى المحافظة لتصويت المغتربين خلال انتخابات الرئاسة في القليوبية كالتالي: 
- قسم أول العبور مدرسة الـ 70 متر للتعليم الأساسي حي الشباب منطقة الـ 70 متر بمدينة العبور
- قسم أول العبور مدرسة عثمان بن عفان التجريبية لغات شارع الصحافة الحي التاسع بمدينة العبور
- قسم أول شبرا الخيمة محطة السكة الحديد بشبرا الخيمة
- قسم الخصوص مدرسة الأمير الإعدادية رقم واحد ش الأمير الرئيسي 
- قسم الخصوص معهد أبو بكر الصديق الأزهري شارع البترول بعزية النورة - الخصوص
- قسم ثان بنها مدرسة بنها الثانوية بنات شارع الأستاد امام نادى سيتي كلوب مدينة بنها
- قسم ثان شبرا الخيمة شركة أنابيب البترول منطقة مسطرد - شبرا الخيمة ثان
- مركز الخانكة مدرسة عزبة الأبيض الابتدائية المشتركة رقم 2 بابي زعبل وسط عزبة الابيض
- مركز الخانكة مدرسة قنديل الإعدادية بنين عرب العيايدة ش المدرسة
تجهيز لجان أنتخابات الرئاسة بالقليوبية 
أضاف محافظ القليوبية أن لجان المغتربين تأتي في إطار  تجهيز 366 مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بعدد 484 لجنة فرعية مشيرا إلي تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بنطاق المحافظة وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر. 

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