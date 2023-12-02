السبت 02 ديسمبر 2023
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رياضة

تداعيات الخسارة بثلاثية أمام الهلال، اجتماع إدارة النصر مع كاسترو

كاسترو مدرب النصر،
كاسترو مدرب النصر، فيتو

يعقد مسؤولو النصر السعودي اجتماعًا هامًّا مع لويس كاسترو المدير الفني للنصر، في الأيام المقبلة لمناقشة تداعيات الخسارة أمام الهلال بثلاثية في قمة الرياض والتي أقيمت أمس الجمعة بدوري روشن السعودي. 

 

ويسود خلافًا بين البرتغالي لويس كاسترو مع إدارة الفريق منذ فترة بسبب رغبة الإدارة في ضم حارس مرمى أجنبي ومدافع سوبر لصفوف العالمي فيما يرفض كاسترو النوعية من هذه الصفقات ويرغب في ضم لاعب في الوسط من العيار الثقيل في ميركاتو الشتاء.

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وترى إدارة النصر أن أزمة ابتعاد الفريق عن القمة بفارق 7 نقاط عن الهلال يرجع في المقام الأول إلى ضعف الجانب الدفاعي خاصة أن النصر تعاقد مع نجوم كبار خلال الصيف الماضي ووصلت صفقاته لأكثر من 100 مليون دولار.

 

وحرص رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على النصر الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي.

 

مكافأة كبيرة للاعبي الهلال السعودي

وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم "100".

واستجاب بن نافل على الفور للطلب، في إشارة إلى صرف 100 ألف ريال سعودي لكل لاعب، وهو ما أكدته وسائل إعلام سعودية، في وقت لاحق.

 

نتيجة مباراة الهلال والنصر

قاد الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش فريق الهلال إلى حسم ديربي الرياض على حساب نظيره النصر بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة الجمعة، في قمة منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وكانت هذه المباراة الأخيرة على ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيُغلق لأعمال التحسينات حتى العام 2026، استعدادا لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

وافتتح سافيتش التسجيل للهلال (64)، قبل أن يضيف ميتروفيتش (89 و90+2) هدفين آخرين.

ألغى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) هدفا للنصر سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) بداعي التسلل، كانت للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.


وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

 

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