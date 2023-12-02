السبت 02 ديسمبر 2023
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القطامية

إصابة 7 أشخاص في
إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القطامية، فيتو

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القطامية، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

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كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على طريق الجولف مدخل الشويفات القادم من القطامية - القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

وتبين بالفحص إصابة 7 أشخاص مستقلى السيارة وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 

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طريق القطامية طريق الجولف حادث انقلاب سيارة

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