إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق القطامية
أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القطامية، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على طريق الجولف مدخل الشويفات القادم من القطامية - القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
وتبين بالفحص إصابة 7 أشخاص مستقلى السيارة وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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