حبس شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالمنوفية
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس (شخصين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية") وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
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