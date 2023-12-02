أول قرار ضد تشكيلين عصابيين تخصصا في أعمال السرقة بالتجمع ومدينة نصر

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيلين عصابيين تخصصا فى أعمال السرقة بالتجمع ومدينة نصر، وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

تعود البداية عندما تم ضبط (6 أشخاص لـ "5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (2) بكرة سلك كهرباء ضغط عالى من إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبيعها لـ3 عملاء "سيىء النية – لأحدهم معلومات جنائية" تم ضبطهم، وتم العثور على المسروقات لديهم.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق".. وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين").

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ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة (دراجة نارية) ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.