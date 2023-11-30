الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة.. مدبولي يقرر إغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا.. والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها.. وانتقال 48 ألف موظف حتى الآن

مع اقتراب نهاية العام الجاري، تشهد مصر حدثًا تاريخيًا بانتقال الحكومة بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.. ويأتي هذا الانتقال في إطار خطة الدولة المصرية لإقامة عاصمة إدارية جديدة حديثة ومتطورة، تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.

مدبولي يقرر إغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها

وكلَّف رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بـ إغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في السياق نفسه، أن إجراءات تخصيص الوحدات للمرحلة الثانية ستبدأ بالفعل، بينما يتم الاستعداد للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة.

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مدبولى: انتقال 48108 موظفين للعاصمة الإدارية، و80% نسبة إشغال الوحدات السكنية بمدينة بدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يتابع أيضًا مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن.

كما تتم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي "زهرة العاصمة" لإسكان الموظفين بمدينة "بدر"، مشيرًا إلى أن هناك نسبة كبيرة من الإشغال، تصل إلى نحو 80%، ومُوجهًا بسرعة تسليم المرحلتين الثانية والثالثة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتهدف العاصمة الإدارية الجديدة إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:

- تخفيف الضغط على العاصمة الحالية القاهرة، وإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية.

- تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وخلق فرص عمل جديدة.

- جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي وتجاري عالمي.

ويعتبر انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث سيساهم في:

- تحسين كفاءة العمل الحكومي، وتحقيق التكامل بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية.

- توفير بيئة عمل متطورة للموظفين الحكوميين، تساهم في زيادة الإنتاجية والابتكار.

- تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر سهولة ويسر.

وينتظر أن يشهد العام المقبل مزيدًا من الإقبال على الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تحويلها إلى مركز حضاري وثقافي عالمي.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول الاستعدادات الجارية لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة:

- تم الانتهاء من بناء المقرات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتميز بالتصميمات الحديثة والمتطورة.

- تم توفير كافة الاحتياجات اللوجستية للموظفين الحكوميين، بما في ذلك الوحدات السكنية والمواصلات العامة.

- تم تدريب الموظفين الحكوميين على استخدام التقنيات الحديثة التي سيتم تطبيقها في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن يساهم انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة في تحقيق نقلة نوعية في العمل الحكومي، وتعزيز التنمية الشاملة في مصر.

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

و استهل الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الإيجابية للدور المصري الفاعل تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، الذي يَحظى بتقديرِ العالم، وتعاظم هذا الدور بدخول اتفاق الهُدنة الذي تم التوافق عليه بشراكة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ، وتحقيق العديد من أهدافه، وعلى رأسها تيسير نفاذ المُساعدات الإنسانية والمَوادِ الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة.

زيارة رئيسة المجر ولقاء الرئيس السيسي

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الأطراف الدولية الفاعلة، لطرح وجهة النظر المصرية، والدفع نحو إيجاد تَسوية للموقف في قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجر، والتي شهدت عقد مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، فضلًا عن استقبال رئيس وزراء أسبانيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيسة المقبلة للاتحاد، وعقد مُباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أنه يُتابع مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف المصابين الذين يصلون إلى مصر من قطاع غزة، وتتولى مصر معالجتهم وتقديم سُبل الرعاية الطبية لهم، وكذا موقف الأطفال المبتسرين الذين تم استقبالهم ضمن جهود مصر الإنسانية خلال الأزمة.

كما أكد رئيس الوزراء أنه يتابع بشكلٍ دائم موقف نفاذ المساعدات المختلفة وكذا الوقود لقطاع غزة، منوهًا إلى أنه رغم التحديات المختلفة، قدمت مصر النصيب الأكبر من المساعدات حتى الآن للأشقاء في فلسطين.