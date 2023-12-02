أبرزها شماريخ وأبو نسب، أفلام ينتظرها الجمهور في شهر ديسمبر

ينتظر الجمهور عرض مجموعة من الأفلام في دور العرض السينمائي خلال شهر ديسمبر، حيث يشهد شهر ديسمبر عرض مجموعة من الأفلام.

فيلم شماريخ

وبداية بفيلم شماريخ الذي سيعرض السابع من ديسمبر في دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة كما تقرر إدراجه تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من 16 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقائق.

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أبطال الفيلم

ويعد فيلم «شماريخ» من بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، ومصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم أبو نسب

وينتظر أيضا الجمهور فيلم أبو نسب الذي يجمع الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري حيث تستقبل دور العرض السينمائية فيلم أبو نسب يوم 21 ديسمبر وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب..

أبطال فيلم أبو نسب

والعمل من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام ويتولى ماجد الكدواني الذي يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل.

فيلم أنا وابن خالتي

ويعتبر فيلم أنا وابن خالتي من بطولة النجمين بيومي فؤاد، وسيد رجب ومن المقررعرضه يوم 13 ديسمبر وتدور أحداث فيلم أنا وابن خالتي حول شخصين يقعان في عدة مغامرات، ويوجد لكل شخص خلال العمل مغامرة تختلف عن الآخر في حياته ويحاول كل منهما إثبات أنه الأفضل، وتناولت الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال فيلم أنا وابن خالتي

ويشارك في فيلم أنا وابن خالتي بجانب بيومي فؤاد مجموعة من النجوم، ومن بينهم: سيد رجب، ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا بالإضافة إلى وجود العديد من ضيوف الشرف ومن بينهم إنعام سالوسة، سليمان عيد، والعمل من إخراج أحمد صالح.

فيلم آل شنب

وكان من المفترض عرض فيلم آل شنب بالسينمات المصرية من يوم 29 نوفمبر 2023 وقد قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح فيلم "آل شنب" إلى 24 يناير 2024.

وسيكون عرضه العالمي الاول ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائى الدولى المقرر إنعقاده فى ديسمبر المقبل.

أحداث فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

أبطال فيلم آل شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.