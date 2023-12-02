الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 12 / 2023م،.

إجمالي المساجد التي تم افتتاحها

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 383 ) مسجدًا منها ( 296 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد (11405) مسجد، بتكلفة تقدر بنحو ( 15 ) مليارًا و( 504 ) مليون جنيه.

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خريطة افتتاح المساجد الجديدة

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح

3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط

4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط

5. مسجد الغني – الدوير - صدفا



مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى

7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور

8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور



مديرية أوقاف أسوان

9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو

10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق

11. مسجد السيل الجديد – حي شرق



مديرية أوقاف المنيا

12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة

مديرية أوقاف الإسكندرية

13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك



مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل



مديرية أوقاف الفيوم

15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس