السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة القادمة

المساجد الجديدة،فيتو
المساجد الجديدة،فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 12 / 2023م،.

إجمالي المساجد التي تم افتتاحها 

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 383 ) مسجدًا منها ( 296 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م عدد (11405) مسجد، بتكلفة تقدر بنحو ( 15 ) مليارًا و( 504 ) مليون جنيه.

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خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا 
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح 
3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط
4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط
5. مسجد الغني – الدوير - صدفا
 

مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى
7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور
8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور
 

مديرية أوقاف أسوان
9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو
10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق
11. مسجد السيل الجديد – حي شرق 
 

مديرية أوقاف المنيا
12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك 
 

مديرية أوقاف بني سويف
14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل 
 

مديرية أوقاف الفيوم
15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس

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